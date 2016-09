Servidor de carreira assume a Secretaria Estadual de Infraestrutura

A segunda-feira, 12, foi de despedida para Flamarion Portela, que após um ano e nove meses deixou o cargo de secretário de Infraestrutura. Ele volta para a Assembleia Legislativa, para retomar o cargo de deputado estadual. Em seu lugar na Seinf, assume o diretor do DEIT (Departamento de Infraestrutura de Transportes), o engenheiro civil, Gregório Almeida Junior, servidor efetivo do Estado há doze anos.

Representando a governadora Suely Campos, o secretário chefe da Casa Civil, Oleno Matos, esteve na sede da Seinf (Secretaria estadual de Infraestrutura) para anunciar a mudança. Ele destacou o trabalho de Portela à frente da Pasta e a confiança no novo secretário que vai dar continuidade aos trabalhos já desenvolvidos.

Matos enfatizou a relevância das ações executadas pela Seinf, e que o plano de ação de Gregório Junior demonstra preocupação com a efetivação das obras em andamento, bem como, com um programa de capacitação e valorização dos servidores que merecem este reconhecimento.

“Gregório é da casa, passou por todos os departamentos e divisões e temos certeza que vai desenvolver um grande trabalho, ajudando o Estado a dar uma resposta à população dentro do que foi proposto pelo Governo e que se está buscando executar ao longo de um ano e nove meses. E Flamarion, com sua experiência, assume hoje a missão de ajudar o governo na base junto ao Poder Legislativo”, afirmou.

Reconhecimento

Flamarion foi incisivo ao afirmar que a escolha da governadora por seu sucessor foi um ato de reconhecimento do profissionalismo e conhecimento técnico de Gregório Júnior. “O servidor é quem faz a Secretaria. E a governadora ter escolhido um servidor efetivo, que conhece a estrutura a secretaria é um ato acertado. Cabe agora a cada servidor ajudar o Gregório a tornar a Seinf cada vez mais eficiente”, disse.

O secretário Gregório Junior agradeceu a confiança da gestão em lhe oportunizar ocupar outras funções antes de ser escolhido para o novo cargo. “Flamarion é muito experiente e nos surpreendeu com a humildade de sempre ouvir os técnicos para desenvolvermos os trabalhos da secretaria. Nosso desafio agora é equacionar os entraves para deslanchar mais ainda” afirmou.

“Hoje a Seinf está totalmente conduzida por técnicos da casa e isso é importante porque aumenta ainda mais a nossa responsabilidade para conduzir da melhor forma possível a instituição. Queremos a modernização, a reestruturação da Secretaria, temos muitos planos, muitas ideias que vamos tentar desenvolver ao longo da nossa gestão”, complementou.

Biografia

Gregório Almeida Júnior é paraense, nascido em Santarém, no dia 23 de abril de 1976. É filho de Gregório Almeida Neto, já falecido, e de Eunice Faustino Almeida. Casado com Camila Almeida Cerquinho dos Santos e pai de Gabriel e Mariana Cerquinho dos Santos Almeida. Formou-se em Engenharia Civil pela UFRR (Universidade Federal de Roraima), em 2004, com especialização em Engenharia de Segurança no Trabalho, pela Universidade de Maringá, no Paraná, em 2013.

Foi professor do curso de Engenharia Civil da UFRR, de 2005 a 2007, onde também exerceu a função de engenheiro fiscal de obras públicas, de 2006 a 2008. No Governo do Estado, assumiu em 12 de janeiro de 2007 o cargo de Chefe da Divisão de Engenharia Manutenção e Construção de Obras Públicas, do DEO (Departamento de Engenharia e Obras), ficando até 18 de fevereiro de 2008.

Posteriormente, Chefe da Divisão de Fiscalização Controle e Acompanhamento de Obras do DEO, no período de 18 de fevereiro de 2008 até 31 de fevereiro de 2009. Em 1º de março de 2010 assumiu a chefia da Divisão de Cadastro Patrimonial e Instalações Prediais da Seinf, ficando no cargo até 1º de janeiro de 2011.

Foi eleito Conselheiro da Câmara de Civil no Crea (Conselho Regional de Engenharia) de Roraima, para o período de 1º de março de 2010 a 1º de novembro de 2012. Assumiu a direção do Departamento de Engenharia e Obras, da Seinf, no período de 1º de maio de 2012 a 1º de maio de 2014. Depois, assumiu o DEIT (Departamento de Infraestrutura de Transportes), da Seinf, em 1º de janeiro de 2015, passando agora ao cargo de secretário estadual de Infraestrutura.