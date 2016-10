Serviços públicos: confira o que funciona no feriado 5 de outubro

O Governo do Estado e a Prefeitura de Boa Vista divulgaram os serviços públicos que estarão disponíveis para a população no feriado desta quinta-feira, 5 de outubro, data de aniversário do Estado de Roraima.

Saúde

Durante o feriado, as unidades de saúde que realizam atendimentos de urgência e emergência como o Pronto Atendimento Airton Rocha, Pronto Socorro Francisco Elesbão, HMINSN (Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth) e PACS (Pronto Atendimento Cosme e Silva) funcionarão normalmente.

As unidades de saúde do Interior do Estado que possuem o serviço de urgência e emergência também funcionarão ininterruptamente para esta finalidade. A Central Estadual de Regulação do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) também manterá suas atividades normais, durante 24 horas.

Já as unidades que fazem atendimento ambulatorial e especializado, bem como os setores administrativos, não funcionarão nesta quarta-feira, 5, retomando as atividades no dia seguinte, 6 de outubro.

Cerr

A Cerr (Companhia Energética de Roraima) informa que devido ao feriado estadual, o expediente na empresa será suspenso, como nas demais repartições públicas do Estado. A empresa manterá, nesta quarta-feira apenas equipe técnicas de plantão para atender ocorrências.

A Cerr informa que apenas os serviços essenciais e outros indispensáveis funcionarão normalmente, como a Central de Atendimento da Empresa, 0800 280 95 33 e COS (Centro de Operação do Sistema).

Para atender qualquer emergência dos consumidores, a Cerr comunica que manterá equipes técnicas de prontidão, bem como o expediente apenas para os funcionários que trabalham em regime de plantão.

Os serviços administrativos e o atendimento comercial, tanto na sede na Capital, quanto nas unidades da Cerr no Interior do Estado serão retomados na quinta-feira (6).

Segurança

A Polícia Civil informa que durante o feriado estadual, na capital, os distritos policiais e a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, estarão funcionando apenas para registro de Boletins de Ocorrência.

A Central de Flagrantes, que atende no prédio do 5º Distrito Policial, localizado na Avenida Brasil, Distrito Industrial, ao lado do viaduto da BR 174, atenderá as situações de flagrante delito, em regime de plantão, a partir das 19h30 do dia 4, até as 07h30 do dia 6. No interior, todas as unidades policiais estarão funcionando em regime de plantão, durante 24 horas.

A Polícia Militar de Roraima vai reforçar as ações de policiamento, a fim de coibir possíveis delitos e infrações. Na capital, terá reforço no radiopatrulhamento ordinário, nos setores do 1° e 2° Batalhão da Polícia Militar a partir da noite desta terça-feira (4).

O CPC (Comando de Policiamento da Capital), também estará realizando mais uma edição da operação Sétimo Mandamento. Além do efetivo dos Batalhões, as ações contarão com apoio das unidades especializadas, como BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e o GIRO (Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva), que atuarão em áreas específicas de Boa Vista, a fim de preservar a tranquilidade pública e coibir furtos e roubos.

No interior, o CPI (Comando de Policiamento do Interior) vai manter as fiscalizações nas fronteiras, além do policiamento de rotina em várias regiões.

Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar de Roraima reforçará o efetivo operacional durante o feriado desta quarta-feira, 5 de outubro. Serão empregados 66 bombeiros especialistas em atendimento pré-hospitalar, combate a incêndios, salvamento aéreo, terrestre e mergulho.

Na Capital, o serviço funcionará com dois caminhões da Companhia de Combate a Incêndio, sendo um Auto Tanque com capacidade para 10 mil litros de água e outro Auto Bomba com capacidade para 5 mil litros de água; uma ambulância da Companhia de Atendimento Pré-hospitalar e duas caminhonetes, sendo uma do comandante do socorro e outra da Companhia de Busca e Salvamento.

No Interior, os bombeiros manterão os serviços nas companhias de Caracaraí, Rorainópolis e Pacaraima com caminhões de combate a incêndios e equipes do Grupamento de Busca e Salvamento. Em todos os quartéis há mergulhadores escalados nos plantões.

Todas as ocorrências envolvendo vítimas presas em ferragens, afogamentos, incêndios em residências, comércios e veículos, entre outras, devem ser comunicadas imediatamente ao telefone 193.

Caer

A Companhia de Águas e Esgotos de Roraima vai funcionar em regime de plantão durante o feriado, para atendimento de manutenção das redes de água e esgoto, bem como das estações de tratamento e estações elevatórias.

As agências de atendimento estarão fechadas. A Caer orienta aos clientes que necessitarem de atendimento durante o feriado, que entrem em contato com a empresa pelos canais de atendimento disponíveis, como a Central de Atendimento, 0800.280.9520, o aplicativo Caer Mobile (disponível para Android) ou por meio do portal da Companhia, www.caer.com.br.

Educação

Abaixo, relação das escolas da rede estadual de ensino que terão aula normal, dado o calendário diferenciado de reposição de aula:

Escolas do Calendário 3

1. Escola Estadual 13 de Setembro

2. Escola Estadual Ana Libória

3. Escola Estadual Professora Antonia Coelho de Lucena

4. Escola Estadual Professor Carlo Casadio

5. Escola Estadual Conceição Costa e Silva

6. Escola Estadual Professora Diva Alves de Lima

7. Escola Estadual Dom José Nepote

8. Escola Estadual Professora Francisca Elzika de Souza Coelho

9. Escola Estadual Professor Hildebrando Ferro Bittencourt

10. Escola Estadual Lobo D’almada

11. Escola Estadual Doutor Luiz Rittler de Lucena

12. Escola Estadual Major Alcides Rodrigues dos Santos

13. Escola Estadual Professora Maria de Lourdes Neves

14. Escola Estadual Professora Maria Nilce Macedo Brandão

15. Escola Estadual Mário David Andreazza

16. Escola Estadual General Penha Brasil

17. Escola Estadual Presidente Tancredo Neves

18. Escola Estadual Professora Vanda da Silva Pinto

Escolas do Calendário 4

1. Escola Estadual Ayrton Senna da Silva

2. Escola Estadual América Sarmento Ribeiro

3. Escola Estadual Professor Antonio Carlos da Silva Natalino

4. Escola Estadual Professor Antonio Ferreira de Souza

5. Escola Estadual Barão de Parima

6. Escola Estadual Buriti

7. Escola Estadual Camilo Dias

8. Escola Estadual Caranã

9. Escola Estadual Carlos Drummond de Andrade

10. Escola Estadual Professora Coema Souto Maior

11. Escola Estadual Professora Elza Breves de Carvalho

12. Escola Estadual Fagundes Varela

13. Escola Estadual Girassol

14. Escola Estadual Gonçalves Dias

15. Escola Estadual Professora Idarlene Severino da Silva

16. Escola Estadual Jesus Nazareno de Souza Cruz

17. Escola Estadual Professora Maria das Dores Brasil

18. Escola Estadual Professora Maria das Neves

19. Escola Estadual Professora Maria dos Prazeres Mota

20. Escola Estadual Professora Maria Sônia de Brito Oliva

21. Escola Estadual Monteiro Lobato

22. Escola Estadual Olavo Brasil Filho

23. Escola Estadual Oswaldo Cruz

24. Escola Estadual Pastor Fernando Granjeiro

25. Escola Estadual Pedro Elias Albuquerque Pereira

26. Escola Estadual Professora Raimunda Nonato de Freitas

27. Escola Estadual São José

28. Escola Estadual Professor Severino Gonçalo Cavalcante

29. Escola Estadual Doutor Ulysses Guimarães

30. Escola Estadual Professora Vitória Mota Cruz

31. Escola Estadual Professor Voltaire Pinto Ribeiro

Serviços municipais

A Prefeitura de Boa Vista manterá em funcionamento somente os serviços essenciais, no feriado desta quarta-feira, 5, aniversário do Estado. As repartições públicas municipais e as unidades básicas de saúde não funcionarão. O expediente será normalizado na quinta-feira, 6 de outubro.

A coleta de lixo domiciliar, a Guarda Municipal, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a urgência e emergência do Hospital da Criança Santo Antônio, os serviços da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) e a Central de Atendimento 156 funcionarão normalmente no feriado.

Na quarta-feira, 5, os ônibus vão circular com 80% da frota e os táxis-lotação funcionarão das 6h às 14h. Na quinta e sexta-feira, 6 e 7, o transporte coletivo funcionará normalmente, a frota de ônibus circulará com 100% e os táxis-lotação funcionarão das 6h às 20h.