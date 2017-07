Serviços para TFD iniciam atividades em novo ambiente

Para melhorar o atendimento à população, o Departamento de Regulação da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), que inclui o Núcleo de TFD (Tratamento Fora de Domicílio), começou a funcionar em nova sede nesta segunda-feira, 10. Uma média de 50 a 70 pessoas são atendidas diariamente na unidade, e contarão agora com um espaço mais amplo e organizado.

A nova sede da Cerac (Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade)/TFD está localizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 1364, Bairro dos Estados, próximo ao parque Anauá, onde antigamente ficava a sede do Laper (Laboratório de Anatomia Patológica do Estado).

Conforme o diretor de Regulação, Deodato Aquino, o local propicia melhor comodidade à população. “Agora temos um espaço mais amplo e exclusivo para os pacientes de TFD, oferecendo um ambiente mais aconchegante”, explicou.

Na Sesau, o serviço funcionava em apenas quatro salas e muitos setores funcionavam no mesmo espaço. No novo endereço, o núcleo contará com o dobro de salas, e agora, cada setor terá seu local específico, o que beneficia tanto os servidores, que contam agora com melhores condições de trabalho, quanto a população, que agora conta com um ambiente de espera mais amplo e com setores melhor organizados. “Agora cada setor possui seu ambiente e um telefone específico à disposição do público para casos específicos como, por exemplo, o setor de passagens, ajuda de custo, entre outros”, disse.

Confira os novos telefones do setor:

* RECEPÇÃO – 3623-7081

* REGULAÇÃO (ALTA COMPLEXIDADE) -3623-7927

* CAPTAÇÃO – 3623-7549

* SERVIÇO SOCIAL – 3623-7336

* AJUDA DE CUSTO – 3623-7098

* PASSAGENS – 3623-7105

Concessão de TFD

O procedimento inicia com o laudo aplicado pelo médico que acompanha o caso do paciente, diagnosticando e justificando se o mesmo necessita ou não deste tratamento. O laudo é digitado, carimbado e assinado pelo médico e diretor clínico da unidade.

Em seguida, o paciente deve formalizar o pedido dando entrada ao processo de TFD indo pessoalmente ao local, com os seguintes documentos: pedido de TFD (formulário próprio); laudo médico; fotocópia dos exames, documento de identidade (paciente e acompanhante), CPF (paciente e acompanhante), comprovante de residência e conta corrente.

O pedido será avaliado por uma equipe médica especializada, que vai definir se o paciente tem a necessidade de um TFD e se realmente precisa de um acompanhante. Quando o pedido é formalizado, é gerado um processo administrativo, logo o setor do TFD entra em contato com os hospitais de referência em busca de uma vaga. Assim que uma unidade fora do Estado fizer o agendamento, com definição de médico, data e hora, o Governo do Estado providenciará as passagens e a ajuda de custo para o paciente.