Serra do Tepequém receberá placas de sinalização turísticas e ambientais

Até o Carnaval deste ano, serão implantadas placas de sinalização turísticas e ambientais na Serra do Tepequém, no município de Amajari, 121 quilômetros da Capital. Ação do Governo do Estado foi definida durante reunião que ocorreu na manhã desta terça-feira, 24, na sede do Detur (Departamento de Turismo), na Seplan (Secretaria Estadual de Planejamento e Desenvolvimento).

O encontro contou com a participação de técnicos da Femarh (Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos), Iteraima (Instituto de Terras de Roraima) e da prefeita de Amajari, Vera Lúcia Cardoso.

No cronograma, nos dias 26 e 27 de janeiro, equipes da Femarh e do Detur vão até a localidade fazer visitas aos moradores e estudo de local para colocação das placas.

O diretor do Detur, Ricardo Peixoto, explicou que a medida partiu de uma solicitação da governadora Suely Campos. “Há alguns dias a governadora se comprometeu em organizar o fluxo turístico do Tepequém, e ela está muito empenhada em executar essas ações e no que depender de nós, Detur, isso ocorrerá o mais breve possível”, disse.

Durante os dois dias (26 e 27), as equipes se reunirão com os moradores para fazer capacitação de guias turísticos e treinamento de Primeiros Socorros, que será ministrado por Bombeiros do CBMRR (Corpo de Bombeiros Militar de Roraima). O Iteraima ministrará palestra sobre urbanização.

O presidente da Femarh, Rogério Martins, destaca que a presença do Estado é muito importante nas regiões turísticas. “A Fundação está constantemente trabalhando no Tepequém, inclusive fazendo Educação Ambiental durante os períodos mais frequentados por turistas na região. Ter mais outros órgãos atuando junto só fortalece esse trabalho”, argumentou.

Portal de entrada

O Detur construirá um portal na entrada da Vila do Tepequém para fazer o controle de entrada e saída de turistas e também promover campanhas de sensibilização sobre o ecoturismo. A inauguração está prevista para o início do Carnaval deste ano.

A prefeita Vera Lúcia prometeu dar todo o apoio necessário para as equipes do Governo trabalharem no município e enalteceu a importância do turismo no local. “O Tepequém é uma região turística importante não somente para o Amajari, mas para todo o Estado, por isso precisamos trabalhar juntos”, enfatizou.

Rosi Martins