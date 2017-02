Senai-RR realiza formatura de alunos do Pronatec

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em parceria com o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), realiza nesta sexta-feira, 3, a formatura das turmas do 2º semestre de 2016 do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). O evento vai acontecer às 18h30 no auditório do Corpo de Bombeiros de Roraima, localizado na Av. Venezuela, 1271 – Pricumã.

A solenidade marca a formação de 145 alunos nos cursos de Aplicador de Revestimento Cerâmico, Armador de Ferragem, Cadista para Construção Civil, Carpinteiro de Esquadrias, Eletricista de Rede de Distribuição de Energia elétrica, Eletricista Industrial, Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, Pedreiro de alvenaria Estrutural, Pintor Industrial e Torneiro Mecânico.

O Secretário de Inovação e Novos Negócios do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços – MDIC, Marcos Vinícius de Souza, estará em Boa Vista para participar dessa formatura, pois foi por meio do MDIC que realizou-se o mapeamento das demandas de qualificação profissional dos setores produtivos no país para alinhá-las à oferta de formação profissional do Sistema S (SENAI, SENAC, SENAT, SENAR), dos Institutos Federais e Secretarias Estaduais de Ensino com o objetivo de elevar o grau de empregabilidade dos egressos.

O Pronatec foi criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no país. Destacamos que o MEC é responsável por esse programa que busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda.

Allynny Farias