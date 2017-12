Senai-RR lança aplicativo para facilitar acesso a Programação de Cursos

Hoje em dia é impossível imaginar um celular moderno sem os divertidos e úteis aplicativos, que servem para quase tudo – desde acessar redes sociais, comprar ingressos, até receber de um laboratório o resultado do seu exame médico.

Nesse sentido o Senai Roraima lançou um aplicativo que permite acessar a Programação de Cursos da Instituição. A nova ferramenta reúne também informações institucionais, especificações dos Serviços de Tecnologia e Inovação, galeria de fotos, programas institucionais, entre outras funções, tudo isso para que nossos clientes possam ficar informados a qualquer hora e de qualquer lugar.

O aplicativo é mais uma ferramenta digital para ampliar a comunicação com os empresários e a comunidade, que também podem consultar informações por meio do site institucional www.rr.senai.br e pelo Facebook – SENAI Roraima e é mais uma iniciativa no processo de modernização da Casa.

Os usuários têm no aplicativo mais uma alternativa para consultar nossa Programação de Cursos online. A ideia é que o APP seja mais um canal de comunicação, aproximando o SENAI dos clientes. As informações são de fácil acesso, e os cursos são separados entre as áreas do SENAI, sendo elas: Alimentos, Automotiva, Confecção do Vestuário, Construção Civil, Eletroeletrônica, Gestão, Informática, Madeira/Mobiliário, Metal/Mecânica, Refrigeração, Telecomunicações e Segurança no Trabalho.

Com o nome de Senai Roraima, o aplicativo está disponível nas plataformas Android (Play Store) e iOS (Apple Store), e já pode ser instalado gratuitamente.

Allynny Farias