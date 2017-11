Senadora Ângela Portela assume o Diretório Regional do PDT em Roraima

Em convenção realizada no final da manhã deste sábado, 25, na sede do Sindsep-RR (Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Roraima), a senadora Ângela Portela foi eleita por aclamação a presidente do Diretório Regional do PDT (Partido Democrático Trabalhista) em Roraima.

Além da senadora, compõem a Executiva do partido Weberson Reis (1º vice-presidente), Alexandre Henklein (2º vice-presidente), Flamarion Portela (Secretário-geral), Saturno Cícero (Secretário adjunto), Orisman Firmino (Tesoureuro) e Augusto Iglesias (2º Tesoureiro). Completam a diretoria executiva os membros Francisco Brizola, Régis Correia, Neides Batista e Valdir Fontinelles.

A convenção teve a participação de mais de 400 pessoas entre correligionários do partido, empresários e autoridades. A governadora Suely Campos (PP) esteve presente e declarou apoio irrestrito do seu partido à reeleição da senadora Ângela Portela nas eleições do ano que vem. Também participaram da convenção os deputados Soldado Sampaio, Joaquim Ruiz, Evangelista Siqueira, Jânio Xingu, Gabriel Picanço e Oleno Matos (Licenciado) e o senador Acir Gurgacz, do PDT de Rondônia.

“O PDT, hoje, está organizado nos nossos diretórios municipais e nos movimentos do partido. Fica aqui o convite para que, a partir de agora, a gente intensifique a nossa luta para fortalecer o PDT e, juntos com os partidos aliados, como o PCdoB, PP, o PTB, o PT, o PRB, o PSL, os movimentos sociais e sindicais, possamos formar uma grande frente partidária e popular para enfrentarmos as eleições de 2018. Esse momento é um marco, um novo momento, quando iremos, a partir de agora, organizar as candidaturas para deputados estaduais, federais e ao Senado, com a minha reeleição e também da governadora Suely Campos”, destacou Ãngela Portela.

A governadora Suely Campos enalteceu a conduta da senadora, fazendo um comparativo com o atual quadro político nacional, com tantos políticos envolvidos em casos de corrupção. “Eu e a senadora Ângela Portela não somos iguais a eles e não queremos jamais ser. Nós temos uma história de trabalho neste Estado. A senadora tem me ajudado muito no Governo e em cada momento que estiver na minha campanha pedindo votos ele será casado para ela. Espero também que todos façam o mesmo, pois temos de continuar o nosso trabalho, a reconstrução do nosso Estado”, disse.

O senador Acir Gurgacz disse que o Diretório Nacional do PDT tem o maior interesse em que Ângela Portela continue num novo mandato no Senado, pois ela tem defendido teses importantes e seguido as políticas do partido, como cuidar dos trabalhadores, atenção especial à educação e à agricultura familiar.

“Venho aqui dizer para a população de Roraima da importância da senadora Ângela Portela para o nosso País, não só para Roraima. Precisamos tê-la lá como senadora para continuar esse trabalho importantíssimo que ela faz lá em Brasília. Venho aqui hoje, dizer que a senadora Ângela tem o nosso apoio irrestrito para continuar representando muito bem o Estado de Roraima em Brasília”, afirmou.

O deputado Flamarion Portela, que assumiu a Secretaria Geral do partido em Roraima, destacou a importância da liderança da senadora Ângela Portela frente ao PDT e o apoio dos partidos aliados para as eleições do amo que vem. “Nós todos aqui, entrincheirados nesse grupo, estaremos ladeados com a Ângela e a governadora Suely Campos, para fazer o caminho da vitória em 2018”, disse.

Gilvan Costa