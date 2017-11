Senadora Ângela Portela anuncia Convenção Regional do PDT em RR

A inauguração de um novo tempo na política regional, com mais democracia e perspectivas de melhoria na vida das pessoas. Assim, a senadora Ângela Portela anuncia a convenção regional do Partido Democrático Trabalhista de Roraima (PDT/RR), a se realizar no próximo sábado, 25, no auditório do Sindicato dos Servidores Públicos Federais do Estado de Roraima (Sindsep-RR), em Boa Vista.

“A nossa convenção irá marcar um novo tempo na política regional, a partir da definição de um projeto, que promova a democracia e a ética na política”, afirmou a senadora, que está à frente da sigla, desde que saiu do PT, em abril deste ano.

Segundo Ângela Portela, na convenção regional do PDT será instituindo o Diretório Estadual, com a posse dos novos dirigentes do partido no Estado, e instalados os integrantes da Comissão de Ética e do Conselho Fiscal. As comissões provisórias, criadas em todos os municípios, nos últimos meses, deram condições para melhor estruturar o partido no Estado, avalia a parlamentar.

De acordo com ela, a estruturação do partido, será uma nova etapa para os trabalhistas retomarem a organização de movimentos sociais e populares para lutar contra o governo de Temer, que vem promovendo ataques cruéis e inaceitáveis aos direitos da classe trabalhadora.

“Queremos atuar ao lado destes segmentos, para definirmos juntos, políticas sociais, voltadas a melhorar a vida da nossa população”, disse a presidente do PDT, que já criou na sigla, os movimentos de mulheres, negros, sindical e verde, que é ligado aos trabalhadores da agricultura familiar.

Festa da Democracia

A convenção Regional do PDT será transformada na “Festa da Democracia”, e será prestigiada por líderes da política regional e nacional. Está confirmada a presença de Ciro Gomes (PDT-CE), provável candidato à presidência em 2018. Terá, também, um show, com o cantor Hallisson Crystian.