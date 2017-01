Senac-RR abre processo seletivo para 14 vagas na Capital e Interior

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial em Roraima (Senac-RR), está com inscrições abertas para processo seletivo, destinado a seleção de candidatos para cadastro de reserva. As inscrições são gratuitas e realizadas online, e vão até às 23h59m do dia 24 de janeiro de 2017. Após realizada a inscrição, é necessário fazer a homologação doando 3 latas de leite em pó, que serão entregues a instituições de assistência social.

Estão sendo ofertadas 14 vagas para cadastro de reserva, distribuídas em vários cargos que abrangem níveis fundamental, médio e superior. O preenchimento das vagas será para os municípios de Boa Vista, São João da Baliza e Rorainópolis. Os salários variam R$ 937,00 a R$ 3.142,61.

As informações completas estão disponíveis no edital 001/2017 no site www.rr.senac.br na aba “Processo Seletivo Online”. A instituição fica localizada na Av. Major Williams, 2084, São Francisco.