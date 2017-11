Seminário na IbGet abordará os diversos conflitos emocionais

“Somos a geração da tecnologia forte e das emoções fracas, do conhecimento sobre o mundo e da ignorância sobre nós mesmos”. Essa é a afirmação do pastor e psicólogo Jeová Júnior, de Minas Gerais. Ele será o preletor do Seminário de Cura Interior “Deixo-me Curar”, que acontecerá de 19 a 21 deste mês na Igreja Batista Getsêmani (IbGet), localizada à rua capitão Felipe Sturm, 305, Mecejana.

O Seminário faz parte das atividades da Campanha Família Debaixo da Graça, realizada pela IbGet e tem como finalidade gerar famílias emocional e espiritualmente saudáveis, preparadas para enfrentar as adversidades e conflitos da vida. De acordo com o pastor da Igreja Batista Getsêmani em Boa Vista, Bruno Tito, toda a população poderá participar e não será cobrada taxa de inscrição. “Pessoas de todas as idades devem participar porque todos nós precisamos cuidar das nossas emoções”, disse.

Durante o Seminário os participantes vão ouvir e aprender sobre a importância das emoções nos relacionamentos, como lidar com conflitos familiares, necessidade do perdão e o papel do passado no aprisionamento emocional. Outros temas em pauta no evento serão: Depressão – a Dor de Existir ; Como Vencer a Síndrome do Pânico; Sendo Curado para Curar; Ganhando com as Perdas e Rejeitando a Rejeição.

Conforme o pastor Jeová Junior, “participando do Seminário estaremos dando a Deus a liberdade de desatar os nós da nossa alma”. Ele explica que muitos conflitos existenciais e familiares estão originados nos sentimentos não tratados e em questões emocionais não resolvidas. O problema, segundo destacou, é que quando não é dada a devida atenção a um conflito emocional, ele pode ocultar-se na pessoa, mas não silencia para sempre.

“O Seminário será um período de tratamento de Deus com nossa alma, com nossas emoções tantas vezes feridas e conturbadas. É uma oportunidade de permitir-se ser visitado pelo Senhor em áreas de nossa existência, das lembranças e memórias, com a finalidade de experimentarmos um cuidado e um toque de cura específico de Deus”, completou.

Perfil

Jeová Júnior é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular Tupi, em Belo Horizonte (MG), graduado em Psicologia, formando em Letras e Pós Graduando em Psicologia Médica e Marketing para Psicólogos. Ele atua na psicologia clínica há 11 anos.

Shirleide Vasconcelos