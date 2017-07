Seminário Empretec estimula comportamento empreendedor em RR

Estar preparado para enfrentar os desafios do dia a dia de um novo negócio. Esta é uma das características dos empreendedores que participam do curso Seminário Empretec. Um projeto desenvolvido pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Roraima (Sebrae-RR) e que ocorrerá de 24 a 29 de julho, no Sebrae Unidade Getúlio Vargas.

De acordo com a analista técnica da Unidade de Capacitação Empresarial e Cultura Empreendedora (UCE) do Sebrae, Ana Paula Rebelo, o Empretec gera mudanças na vida e na empresa dos participantes.

“O Seminário ocorre durante seis dias consecutivos onde os participantes ficam em regime de imersão vivenciando as 10 características do comportamento empreendedor”, disse. O curso será ministrado pelos profissionais Emerson Baú e Nirval Queiroz.

As características trabalhadas durante o evento são: busca de oportunidade e iniciativa; persistência, comprometimento; exigência de qualidade e eficiência; correr riscos calculados; estabelecimento de metas; busca de informações; planejamento e monitoramento sistemáticos; persuasão e rede de contatos; independência e autoconfiança.

Dados

No Brasil, o Empretec é realizado exclusivamente pelo Sebrae e já capacitou cerca de 230 mil pessoas, em 9,8 mil turmas distribuídas pelos 27 Estados da Federação. Todo ano, o curso capacita em torno de 10 mil participantes.

Segundo pesquisa do Sebrae realizada com 3.482 clientes atendidos em 2015, a satisfação geral com o Empretec é muito positiva, com nota média de 9,1 pontos, sendo que 74% estão muito satisfeitos (atribuíram notas 9 ou 10).

Outra pesquisa mostrou que os empreendedores participantes registraram um acréscimo médio de R$ 24,6 mil por mês no faturamento de suas empresas. Mais de 90% dos entrevistados confirmaram o aumento dos lucros após a conclusão do seminário e que aplicaram imediatamente as mudanças em seus produtos e serviços com base nos conhecimentos adquiridos durante a imersão.