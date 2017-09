Seminário debate temas como mudanças no Simples Nacional e Reforma Trabalhista

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de Roraima (Sescon/RR) junto com o Conselho Regional de Contabilidade (CRC) realizam o II Seminário das Empresas de Serviços Contábeis do Estado (Sescerr) simultâneo com a VIII Jornada da Contabilidade.

A programação ocorrerá nos dias 21 e 22 de setembro, no auditória da Secretaria do Trabalho e Bem Estar Social de Roraima (Setrabes-RR), localizada na Avenida Mário Homem de Melo, Mecejana. Os interessados podem fazer a inscrição pelo www.sesconrr.org.br.

Durante o evento serão realizadas palestras e workshops. O presidente do Sescon-RR, José Soares Belido, informou que toda a programação foi idealizada para levar conhecimentos de suma importância aos profissionais contábeis, bem como aos demais que atuam nas áreas de direito, economia, administração, setor pessoal, empresários e estudantes de áreas afins.

“Trouxemos profissionais renomados para tratarem de assuntos como: Mudanças no Simples Nacional para 2018 e Oportunidades para o profissional contábil; Fraudes e Corrupção na contabilidade pública: a importância da implantação de uma controladoria municipal; Reforma Trabalhista e outros. Todos os temas são de suma importância para o atual cenário político e econômico do Brasil, portanto será um momento único para nos inteirarmos desses assuntos”, disse.

Para a vice-presidente do Sescon-RR, Audry Torres, esta será uma oportunidade para os profissionais se atualizarem com temas de relevância para o setor contábil e aproveitar o momento para interagir com profissionais renomados que vão ministrar as palestras e workshops.

“Será uma intensa programação recheada de interação e conhecimento. Contamos com a presença de todos e, como no primeiro Seminário, esperamos que seja um sucesso. Na hora do evento basta levar um brinquedo novo e dois quilos de alimentos não perecíveis. Os produtos arrecadados serão doados para uma instituição”, informou.

Serviço

II Seminário das Empresas de Serviços Contábeis do Estado (Sescerr) simultâneo com a VIII Jornada da Contabilidade.

Dia: 21 e 22 de setembro

Hora: dia 21, a partir das 19h; dia 22, das 8h às 18h

Local: auditório da Setrabes-RR

Investimento: um brinquedo novo e dois quilos de alimentos não perecíveis

Informações: (95) 3624-4588 / www.sesconrr.org.br / Fan page: Sescon-Roraima

Neidiana Oliveira