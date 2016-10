Seminário amplia debate sobre escolas do campo em Roraima

Debater o contexto político socioeconômico das áreas do campo e a realidade das escolas do campo em Roraima, o Fórum Estadual de Educação do Campo (FOEEC_RR) realiza nos próximos dias 28, 29 e 30 de outubro, o 3º Seminário de Educação do Campo de Roraima. O evento é aberto e acontecerá na sede do Fetraferr (Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de Roraima), na rua N20, número 137, bairro Silvio Botelho (próximo a Vila Olímpica) a partir das 8h.

O Encontro pretende reunir representantes de movimentos sociais, professores, alunos de graduação e de pós-graduação, membros de cooperativas, associações, campesinos, quilombolas, indígenas e comunidade em geral também são convidados a contribuir nos debates.

Na programação, os três dias iniciam às 8h, e terminam no final do dia com apresentações culturais. O credenciamento será no primeiro dia (28) até às 9h. Serão instaladas oito mesas redondas com diferentes temas e de especialistas e educadores da área.

O evento conta com o apoio da UFRR (Universidade Federal de Roraima), UERR (Universidade Estadual de Roraima), CUT (Central Única dos Trabalhadores) e do Sinter (Sindicato dos Trabalhadores em Educação).

Os interessados podem se inscrever até o dia do evento pelo site http://eventos.ufrr.br/splinter/. Mais informações pelo e-mail foecc.rr@gmail.com .

Dentre as temáticas abordadas estão os Desafios para os sujeitos do Campo, Políticas públicas na atualidade: avanços e retrocessos, Os desafios dos movimentos sociais em época de incertezas, Conjuntura da educação do campo no estado de Roraima, um olHTThar sobre os desafios da educação do campo na região norte, entre outros.

Conforme o professor em educação do campo da UFRR, doutor Sérgio Lopes, o seminário propõe compreender novos caminhos e desafios para se pensar uma educação do campo com qualidade, respeitando os sujeitos quanto a sua cultura, os seus valores e os seus aspectos socioeconômicos e políticos.

Ainda conforme o professor, ao final do Seminário será feito um documento final a ser encaminhado para diversas secretarias do Estado com propostas de melhorias a partir dos eixos discutidos nos três dias.

Para Lopes, a escola do campo tem que se mobilizar ao ponto de se (re)inventar para ser mais atrativa, para fazer mudanças estruturais no ensino. “Posso dizer que há dois grandes desafios para as escolas do campo. Primeiro, formar bem os sujeitos e segunda coisa seria as políticas públicas serem definidas com mais clareza para atender necessidades do homem do campo”, explicou.

Exposição

No segundo dia de atividades, 29, alunos e egressos do LEDUCARR da UFRR, UERR, especialistas em educação do campo vão expor trabalhos científicos de pesquisa durante o dia 29. Seis professores compõem a comissão cientifica que analisará os banners.

Celton Ramos