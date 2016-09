Seminário abre programação especial da Semana do Idoso nesta quarta-feira

Tendo em vista que o envelhecimento populacional já é uma realidade, compartilhar informações em busca de ações que garantam o cumprimento de seus direitos torna-se uma necessidade para manter qualidade de vida de quem já passou dos 60. É com essa proposta que será realizada a Semana do Idoso, que celebra o Dia Nacional e Internacional do Idoso, comemorado em 1º de outubro.

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que, em Roraima, existem 28 mil pessoas com mais de 60 anos, população crescente e cada vez mais ativa, por isso a necessidade de políticas públicas voltadas a essa população. Por isso, esta semana comemorativa promoverá a reflexão e prática de atividades físicas e culturais, com atividades realizadas de 28 a 30 de setembro, pelo Governo do Estado, por meio da Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), e Conselho Estadual dos Direitos para Defesa da Pessoa Idosa, articulados com várias entidades governamentais e não governamentais.

“Nossos idosos são cada vez mais numerosos no Estado e ávidos por atividades que possam mantê-los ativos, com mente e corpo saudáveis. Por isso o Governo do Estado atua de forma efetiva para desenvolver ações e projetos que mantenham essa qualidade de vida, além da garantir a integração entre eles, o que é essencial para que vivam com saúde e felicidade essa fase tão importante da vida”, pontua a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos.

A Rede Cidadania Melhor Idade, que hoje atende a 600 idosos com atividades pedagógicas, esportivas e culturais, e a Casa do Vovô, com atendimento a 34 idosos, participação das atividades ao longo desses três dias.

Além de participar, a Rede Cidadania Melhor Idade irá promover atividades esportivas adaptadas em sua sede, na quinta-feira, e no último dia a programação inclui atividades físicas e o tradicional forró, além de atendimentos de saúde no Parque Anauá, realizados em parceria com a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde).

“Nossa expectativa é receber cerca de 400 idosos da capital e interior do Estado”, adianta a coordenadora da Rede Cidadania Melhor Idade, Adriana Ayres. E completa: “Este é um momento de provocar a reflexão sobre os direitos dos idosos e promover a integração entre os grupos, garantindo a prática de várias atividades voltadas ao bem-estar dessa população”.

Seminário

Para promover a reflexão sobre as políticas públicas que garantam um envelhecimento ativo e saudável, será realizado o Seminário Estadual da Pessoa Idosa, que este ano terá como tema ‘Garantia dos Direitos das Pessoas Idosas: Ações Afirmativas’, e acontece nesta quarta-feira, 28, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h30, no auditório do Corpo de Bombeiros.

As discussões propostas serão baseadas no cumprimento do Estatuto do Idoso, por meio da Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, que norteará os três painéis propostos, do qual participarão profissionais da saúde, educação, da área social. Os temas desses painéis serão: “Sistema de Proteção Social Brasileiro”, “Acesso das Pessoas Idosas e Outras Políticas Públicas Setoriais” e “Conselhos de Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas”.

A presidente do Conselho Estadual dos Direitos para Defesa da Pessoa Idosa e chefe da Divisão de Ações de Alta Complexidade da Setrabes, Leila Maria Olinda Magalhães, destaca que o Seminário, assim como toda a programação realizada durante a semana dedicada ao idoso, “é um momento de dar visibilidade à questão social e aos direitos que devem ser assegurados à população idosa, fortalecendo a garantia desses direitos por meio das políticas públicas e, assim, a garantia de uma vida mais saudável”, ressalta.

Confira a programação completa:

Quarta-Feira (28)

9h às 11h30 e 14h às 17h30

Auditório do Corpo de Bombeiros

Seminário Estadual ‘Garantia dos Direitos das Pessoas Idosas: Ações Afirmativas’

Quinta-Feira (29)

8h às 11h

Rede Cidadania Melhor Idade

Manhã Esportiva com vôlei, basquete e jogos de mesa

15h

Sesc

Cinema Sesc

Sexta-Feira (30)

8h às 11h30

Dia de Lazer com caminhada, alongamento, zumba, jogos de mesa e forró, além de aferição de pressão e teste de glicemia

Simone Cesário