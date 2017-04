Semana Santa: Procon Assembleia faz pesquisa sobre preço do peixe

Para facilitar a vida do consumidor no período da Semana Santa e evitar que haja abuso ou violação dos direitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor, o Procon Assembleia realizou uma pesquisa do dia 28 a 30 de março para saber a média de preço do pescado, durante o feriadão em que se celebra a Paixão e Ressurreição de Jesus Cristo, que iniciará na quinta-feira, 13, e que encerra com a solenidade de ressurreição, no domingo, 16.

O preço do pescado foi pesquisa em 22 diferentes estabelecimentos comerciais, localizados em feiras livres, bancas e supermercados. A pesquisa traz a média de preço de 13 variedades de peixes. “Pesquisamos junto à população o peixe mais procurado e fizemos a pesquisa em cima do gosto do consumidor. Portanto, essas 13 variedades são os peixes mais vendidos no mercado”, ressaltou o diretor do Procon Assembleia, Lindomar Coutinho.

Ele explicou que essa é uma pesquisa interna do Procon Assembleia, com a finalidade de ter o controle dos preços. “Em toda data especial, principalmente na Semana Santa, disponibilizamos pesquisas de preço, para que a gente tenha o controle do preço dos produtos que estarão sendo ofertados no mercado. Vamos informar os consumidores para facilitar o acesso aos preços, antes que se descoloquem para comprar o produto. Nossa intenção é fazer com o que a oferta tenha um impacto, e isso contribua para baixar ainda mais o preço do produto”, explicou Coutinho.

De posse da pesquisa, o consumidor terá ideia do valor do produto. “Quando chegar nesses locais, ao se deparar com o preço praticado, terá como questionar. Então estamos facilitando a vida do consumidor”, reforçou.

A tabela de preços já está disponível nas redes sociais e pode se acessada no endereço eletrônico: www.procon.al.rr.leg.brhttps; www.facebook.com/photo.php?fbid=883849128420142&set=pcb.883849155086806&type=3&theater; www.procon.al.rr.leg.br e nos veículos de comunicação. Confira na tabela abaixo o preço do peixe na pesquisa do Procon.

Marilena Freitas