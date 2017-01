Semana Pedagógica: profissionais do município se preparam para o início do ano letivo

Na próxima semana, as escolas municipais abrem as portas para receber os alunos para mais um ano de ensino e aprendizado. Pensando em preparar os profissionais para o ano letivo 2017, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura promove três dias de capacitação durante a 5ª Semana Pedagógica da Rede Municipal. As atividades seguem até esta sexta-feira, 27, no espaço do Centro Universitário Estácio da Amazônia, no bairro União.

São mais de dois mil educadores de 81 unidades do município participando das oficinas, palestras, workshops. Entre eles: gestores, vice-gestores, coordenadores pedagógicos, professores titulares de sala de aula (inclusive da EJA), do Laboratório de Informática, Educação Física e arte-educadores. O objetivo da capacitação é valorizar esses profissionais, disponibilizando recursos e suporte didáticos para melhor o gerenciamento administrativo e pedagógico das atividades escolares.

“A Semana é toda planejada no ano anterior pela equipe técnica da secretaria. São três dias de orientação, trabalhando o material que é utilizado na rede com as crianças e alinhando todo o trabalho para 2017. Estes que estão aqui são os mediadores da melhoria da qualidade de ensino, como também os responsáveis pelos bons indicadores de aprendizagem dos nossos alunos”, disse a secretária municipal de Educação e Cultura, Kelia Thomé.

No espaço do Centro Universitário são 17 salas de aula com diversas oficinas com públicos específicos de professores, cada um na sua modalidade de ensino. Para a professora Raquel Ribeiro, da Escola Municipal Branca de Neve, essa é uma oportunidade de buscar um norte e sair com novas ideias para o ano letivo que se inicia. “Esse momento é muito proveitoso, nos direciona e faz com que todos nós professores andemos juntos num mesmo propósito”, disse.

Na manhã desta quinta-feira, 26, uma palestra motivacional foi ministrada para os gestores, vices e coordenadores pedagógicos com a presença do coach e especialista em consultoria empresarial, Weber Negreiros, também secretário municipal de Comunicação Social. O tema abordado “Zona de Conforto: o vício mais perigoso da vida” trouxe uma motivação a mais para os profissionais como forma de auxiliá-los a enfrentar os desafios do dia a dia, já que são eles que gerenciam as escolas da prefeitura.

A gestora Adones Rosalídia, da Escola Municipal Centenário de Boa Vista, frisou o desafio de buscar a qualidade e a excelência dentro da escola. “A unificação da equipe, a busca pelos objetivos são princípios norteadores. Esse momento é de planejamento, discussão, novos conhecimentos que serão levados para sala de aula. O nosso objetivo é o aluno, se a equipe estiver preparada teremos as metas cumpridas”, disse.

Durante a tarde, foi a vez da coordenadora dos programas de ensino do Instituto Alfa e Beto (IAB), Ana Helena Munró, ministrar o workshop com o tema Ensino Estruturado com foco na prática educativa baseada em evidências e estratégias para potencializar os resultados. A coordenadora destacou que tão importante quanto o material do ensino estruturado é a postura pessoal do professor em sala de aula.

“A pessoa que tem uma estrutura em si, ela consegue trabalhar na sua vida em todas as áreas de forma estruturada. Então não vou falar no ensino estruturado apenas voltado para a educação, mas também voltado para a postura do professor dentro da sala de aula. A proposta pedagógica são recursos para auxiliar nesse processo interno”, disse.

Este é o quinto ano de parceria do IAB com a Prefeitura de Boa Vista. O IAB é uma organização de referência internacional em educação para a primeira infância e no desenvolvimento de programas de ensino baseada em evidências científicas. “Boa Vista só vem crescendo, os resultados têm demonstrado que a educação está cada vez mais eficaz. Os alunos estão com mais base, a alfabetização está cada vez melhor, pais satisfeitos, crianças felizes. Essa é a nossa meta dentro de uma proposta de ensino estruturado”, frisou a coordenadora.

Desde 2013, a Semana Pedagógica é promovida em parceria com o Centro Universitário. As oficinas e palestras são ministradas por técnicos da Smec, especialistas em Educação Infantil, Pedagogia, nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Educação Física, Informática, Artes, dentre outros.

Ceiça Chaves