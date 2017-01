Semana Pedagógica do município começa nesta quarta-feira

Entre os dias 25 e 27 deste mês, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) promoverá a 5ª Semana Pedagógica da Rede Municipal de Ensino no espaço do Centro Universitário Estácio da Amazônia, no bairro União. Vão participar mais de dois mil educadores que atuam nas 81 unidades de ensino do município. Entre eles: gestores, vice-gestores, coordenadores pedagógicos, professores titulares de sala de aula (inclusive da EJA), do Laboratório de Informática, Educação Física e arte-educadores.

O objetivo da capacitação é valorizar e instrumentalizar esses profissionais, disponibilizando recursos e suporte didáticos para melhor gerenciamento administrativo e pedagógico das atividades escolares no decorrer do ano letivo de 2017. E também para que sejam os mediadores da melhoria da qualidade de ensino, bem como dos indicadores de aprendizagem dos alunos da rede municipal.

Desde 2013, a Semana Pedagógica é promovida em parceria com o Centro Universitário. As oficinas e palestras são ministradas por técnicos da Smec, especialistas em Educação Infantil, Pedagogia, nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, Educação Física, Informática, Artes, dentre outros.

No dia 26, das 8h30 às 10h, a palestra ficará por conta do coaching e especialista em consultoria empresarial, Weber Negreiros, também secretário municipal de Comunicação Social. À tarde, das 14h às 18h, será ministrada uma palestra com Ana Helena Muró, coordenadora dos programas de ensino do Instituto Alfa e Beto (IAB). O IAB é uma organização de referência internacional em educação para a primeira infância e no desenvolvimento de programas de ensino baseada em evidências científicas.

Ceiça Chaves