Semana Nacional do Trânsito alerta sobre educação nas ruas da capital

“Minha Escolha Faz a Diferença” é o tema da Semana Nacional do Trânsito, que teve a sua abertura em Boa Vista na noite dessa segunda-feira, 18, na Praça de Eventos Fábio Marques Paracat e segue até sexta-feira, 25. A solenidade contou com a presença da prefeita Teresa Surita, secretários, gestores municipais e autoridades.

Na capital, a campanha será gerida pela Divisão de Prevenção e Educação para o Trânsito (Depet), por meio de palestras e blitz educativas, tendo como foco os condutores de veículos da capital. Cerca de 8.500 infrações identificadas somente no primeiro semestre deste ano, 48% delas foram de condutores que não usavam cinto de segurança e 8% de pessoas que falavam ao celular enquanto dirigiam.

Visando minimizar estes índices, a Prefeitura de Boa Vista aumentou a quantidade de semáforos, ampliou a sinalização vertical e horizontal e instalou radares de velocidade em pontos estratégicos, fazendo com que o número de mortes no trânsito tenha caído 25% no primeiro trimestre.

De acordo com a prefeita, o investimento no trânsito é primordial e se dá na instalação de radares, na sinalização e, principalmente, nas campanhas educativas. “É muito importante que os condutores respeitem a lei do trânsito e não passem em sinais vermelhos, não ocupem vagas proibidas e respeitem os limites de velocidade”, destacou.

Segundo a prefeita, não adianta a prefeitura dar toda a infraestrutura necessária e os condutores não terem responsabilidade e não respeitarem as leis. “Queremos que os condutores sejam pessoas conscientes e entendam a necessidade do cinto de segurança e não usarem o celular enquanto dirigem. Tudo isso pode causar seríssimos acidentes”, ressaltou Teresa.

Em maio deste ano, aconteceu o ‘Maio Amarelo’, uma campanha focada em levar informações a fim de tornar o trânsito mais seguro. De maio para cá, muitas melhorias foram feitas no trânsito local e, segundo Raimundo Barros, secretário municipal de Segurança Urbana e Trânsito, o desafio continua. “Implantamos sinalização horizontal e vertical, mudamos sentidos de ruas e fechamento de contornos, além da instalação de equipamentos eletrônicos de fiscalização, como os radares de velocidade”, destacou.

Segundo Barros, o Smtran investe constantemente nas ações educativas, como blitz, e em ações junto a escolas e empresas. “Nosso objetivo é implantar melhorias e educar os condutores, fazendo com que eles percebam que um trânsito mais seguro depende de cada um de nós”, ressaltou.

Dados

O município de Boa Vista tem o maior percentual de motocicletas do país, com cerca de 80%. A cada dez veículos registrados em Roraima, nove circulam na capital. Durante o primeiro semestre deste ano, foram registrados 1.575 acidentes com vítimas, uma redução de 8% em comparação ao mesmo período do ano passado. Também foi registrado uma redução no número de mortes em acidentes de trânsito. Foi de 17% em relação ao primeiro semestre de 2016.

Campanha

Idealizada pelo Contran, teve o tema definido por meio da Resolução 654/17, publicada em janeiro deste ano, que também foi abordado durante o Maio Amarelo. A proposta é abordar os principais problemas existentes no trânsito, como o uso de celular, ingestão de bebidas alcoólicas e a falta do uso do cinto de segurança, que são algumas das principais causas de acidentes no município.

Na ocasião, estiveram presente ainda jovens do Projeto Crescer, com uma maquete elaborada sobre educação no trânsito e também os idosos do Cabelos de Prata. Portadores de necessidades especiais e idosos puderam tirar o cartão de estacionamento prioritário.

Programação Semana Nacional De Trânsito

18/09/17 – Segunda-feira – Abertura

Local: Praça Fábio Paracat Horário: 18h

19/09/17 Terça-feira – Escola Construindo o amanhã

Local: Rua David Ramalho – Liberdade Horário: 8h às 9h

19/09/17 – Terça-feira – Palestra na Escola Municipal Menino Jesus de Praga

Local: Rua Itajara, 225 – Jóquei Clube Horário: 08h

20/09/17 – Quarta-feira – Palestra na Escola Municipal José David Feitosa Neto

Local: Zona Rural de Boa Vista Horário: 08h

21/09/17 – Quinta-feira – Palestra na Escola Municipal Vovó Julia

Local: Av. Mario Homem de Melo, 4665 – Caimbé Horário: 08h

22/09/17 – Sexta-feira – Palestra na Escola Municipal Isete Evangelista Albuquerque

Local: Av. Nossa S.ª de Nazaré, 938 – Asa Branca Horário: 08h

23/09/17 – Sábado – Dia do Agente de Trânsito (confraternização)

Local: a definir

25/09/17 – Segunda-feira – Encerramento – Curso de Capacitação

Local: a definir

Jéssica Costa