Semana Nacional de Conciliação inicia no dia 27 de novembro em todo o país

A XII Semana Nacional de Conciliação será realizada no período de 27 de novembro a 1º de dezembro de 2017 em todo o país. A campanha em prol da conciliação, realizada anualmente pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2006, envolve os Tribunais de Justiça, Tribunais do Trabalho e Tribunais Federais, que selecionam processos que tenham possibilidade de acordo e intimam as partes envolvidas para solucionarem o conflito.

Para a décima segunda edição, o conceito “Conciliar: nós concordamos” será o mote da campanha. O objetivo é demonstrar que a decisão de conciliar é das partes envolvidas e só acontece se houver comum acordo. Para isso, o Poder Judiciário está à disposição para esclarecer as dúvidas e apresentar os benefícios desse método de solução de conflitos.

De acordo com o juiz Erick Linhares, coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos, a meta da campanha é facilitar a busca de informações do cidadão sobre como conciliar, quais processos podem fazer parte do mutirão, prazos e outras informações, além de desafogar a quantidade de processos nas Varas. “As pessoas que tiverem interesse em firmar acordo no seu processo, pode procurar a Vara onde tramita o feito, informar que tem interesse na conciliação, para que o processo possa entrar na pauta do mutirão” disse.

Ainda conforme o magistrado, a conciliação é a forma mais rápida e eficaz para encerrar o processo. “É importante utilizar meios pacíficos de solução dos conflitos, fazendo com que a própria sociedade adote a prática da conciliação. É mais rápido. Bom para as partes e bom para o Judiciário” concluiu.