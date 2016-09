Semana do Trânsito: crianças são orientadas sobre segurança nas ruas

Os alunos da escola Maria Teresa Maciel da Silveira aprenderam nesta terça-feira, 20, a tomar medidas de segurança nas ruas, tanto na condição de pedestres, como de passageiros nos veículos dos pais e responsáveis. Isso devido a uma ação consciente desempenhada pela Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran), como parte da Semana Nacional do Trânsito.

Com apoio de jovens da Oficina de Trânsito do Projeto Crescer, os agentes da Smtran ensinaram às crianças questões primordiais como o uso correto da faixa de pedestre, semáforos, uso de cadeirinha e cinto de segurança nos carros, capacete nas motocicletas, entre outros pontos previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Para isso, os orientadores utilizaram uma cidade em miniatura, como forma de ensinar sobre a legislação.

“Trabalhar a educação no trânsito com as crianças é uma das principais ferramentas para construção de cidadãos conscientes. Porque tudo o que elas aprendem conosco, elas repassam aos seus pais e responsáveis, se tornando assim principais multiplicadores da conscientização pela segurança no trânsito”, explicou Ednalva Freitas, coordenadora do Núcleo de Educação para o Trânsito da Smtran.

Nesta edição da Semana Nacional do Trânsito, o município trabalha o tema “Não seja mais um a trocar duas rodas por quatro”, com foco nos motociclistas, que representam 45% da frota na capital. Para a gestora da Escola Maria Teresa Maciel, Socorro da Silva Sousa, esta conscientização sobre a segurança no trânsito deve nortear, principalmente, as famílias.

“Se esta conscientização tivesse alcançado muitos dos que são jovens e adultos hoje, na época em que estes eram crianças, com toda a certeza não teríamos muitos dos acidentes que vemos no dia a dia. As famílias devem fazer a sua parte, assim como o município e os órgãos de trânsito estão fazendo a deles. Por isso, é importante que educação para o trânsito alcance, principalmente, as crianças”, disse.

Abaixo, a programação para o decorrer da Semana Nacional do Trânsito:

QUARTA-FEIRA (21.09.2016)

Blitz Educativa (Pedestres)

Horário: 9h e as 10h

Local: Rua Inácio Magalhães, Centro

Palestra Institucional na Loja da Brasferro – filial

Horário: 17h às 18h;

Local: Distrito Industrial

Blitz Educativa (Motociclistas)

Horário: 17h às 18h

Local: Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no cruzamento com a avenida Venezuela.

QUINTA-FEIRA (22.09.2016)

Palestra na Escola Martinha Thury Vieira

Horário: 9h30 às 11h e das 15h às 17h

Endereço: Rua Romênia, Cauamé

Blitz Educativa (Motociclistas)

Horário: 9h às 10h;

Local: Avenida Centenário – Centenário

Blitz Educativa (Pedestres)

Horário: 18h às 19h;

Local: Avenida Dom Aparecido José Dias – Cidade Satélite

SEXTA-FEIRA (23.09.2016)

Palestra no Centro Educacional Pitágoras

Horário: das 8h às 11h30

Local: Rua Felipe Sturn – Mecejana

Blitz Educativa (Motociclistas)

Horário: 15h às 16h;

Local: Rua João Alencar – Aeroporto

Blitz Educativa (pedestres)

Horário: 18h às 19h;

Local: Rua Carmelo – Pintolandia

DOMINGO (25.09.2016)

Caminhada pela Paz no Trânsito/ Passeio Ciclístico

Horário: 9h

Local: Concentração no Parque Germano Augusto Sampaio – passeio pela avenida Laura Pinheiro Maia.

Fábio Cavalcante