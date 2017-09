Semana do Trânsito começa na próxima segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira, 18, a Prefeitura de Boa Vista dará início às programações da Semana Nacional de Trânsito, cujo tema será o mesmo abordado durante o Maio Amarelo deste ano, que é “Minha escolha faz a diferença no trânsito”. A campanha, que acontece até o dia 25, será abordada em Boa Vista por meio de blitze educativas, palestras em escolas e panfletagens nas ruas.

A abertura oficial da campanha será na praça Fábio Marques Paracat, a partir das 18h de segunda-feira. A Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran), por meio da Divisão de Prevenção e Educação para o Trânsito (Depet) vai coordenar a campanha com foco em temas como álcool e direção, excesso de velocidade e uso proibido de aparelhos celulares. A proposta é aumentar a conscientização entre os condutores sobre os perigos que as más escolhas no trânsito podem acarretar.

“Esperamos alcançar como público-alvo todos os condutores em atividade e também os futuros condutores, para conscientizá-los sobre a importância de um trânsito seguro na nossa capital, visto que constantemente nos deparamos com acidentes gravíssimos, com perdas de muitas vidas. Somente a partir do respeito às leis de trânsito é que se adquire maior harmonia”, afirmou o diretor do Depet, Ney Brito.

Também estão inclusas na programação a promoção de palestras em escolas municipais, tanto da capital quanto da zona rural. A Semana Nacional de Trânsito foi idealizada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e o tema foi definido por meio da Resolução 654/17, publicada em janeiro deste ano. O encerramento, no dia 25, será marcado por um curso de capacitação voltado a agentes de trânsito.

Números

No primeiro semestre de 2017, foram registradas cerca de 8.500 infrações de trânsito, das quais a maioria era composta por condutores que não utilizavam cinto de segurança, que conduziam veículo falando ao celular ou acima do limite de velocidade permitido. Para minimizar os índices de acidente, a Prefeitura de Boa Vista aumentou a quantidade de semáforos e instalou radares de velocidade em pontos estratégicos. O número de mortes no trânsito caiu 25% no primeiro trimestre.

Fábio Cavalcante