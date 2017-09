Semana do Trânsito: alunos da rede pública municipal participam de ações educativas

Como parte das programações da Semana Nacional de Trânsito, alunos da rede municipal de ensino tiveram a oportunidade de aprender sobre responsabilidade, prudência e obediência à legislação através de palestras e blitz educativas. O trabalho é conduzido pela Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) que envolveu escolas da capital e também da zona rural de Boa Vista.

Nas palestras, os agentes de trânsito falaram sobre os principais problemas encontrados no dia a dia, como excesso de velocidade, uso de telefone celular enquanto se dirige e a falta de cinto de segurança e de capacete em carros e motocicletas, respectivamente. A proposta é de conscientizar os jovens para que estes contribuam com o maior respeito às leis de trânsito, a começar pela família.

“Nós já fizemos, só neste ano, cerca de 50 ações educativas, sejam em escolas, praças ou locais de grande circulação de pessoas. Mas o trabalho nas escolas é especial, pois trabalhamos a consciência dos jovens que serão os bons condutores no futuro e que vão também levar esses ensinamentos à família”, explicou Ney Brito, diretor da Divisão de Prevenção e Educação pra o Trânsito (Depet).

As ações de trânsito aconteceram nas escolas Menino Jesus de Praga, José David Feitosa Neto (zona rural), Vovó Júlia e Isete Evangelista Albuquerque. Além das palestras, os alunos também exerceram o conhecimento com faixas, cartazes e pinturas no rosto, onde participaram das blitz educativas junto com jovens do Projeto Crescer.

Para a gestora da escola Isete Evangelista, professora Simone Mary de Melo, as crianças são eficientes na educação para o trânsito, pois exercem seu conhecimento no dia a dia, orientando pais e responsáveis. “Eles ficam atentos quando um pai fala ao celular enquanto dirige, ou quando quer conduzir uma motocicleta sem capacete. Eles dizem o quanto isso e outras coisas são erradas, o que é algo positivo, pois assim a consciência por um trânsito melhor só aumenta”.

Segundo o promotor de Justiça do Trânsito, Silvio Abbade, campanhas educativas em favor de um trânsito seguro são importantes pois levam a reflexão à comunidade, atendendo a todas as faixas-etárias. “E este é o momento para passar, refletir e trabalhar em uma das soluções, que é a educação. É o melhor caminho. Não podemos perder o foco de que não se trata apenas de conscientizar os condutores. Todos somos participantes do trânsito, enquanto passageiros, condutores e pedestres. E é importante que esta educação chegue aos mais jovens, que devem conduzir as leis de trânsito com responsabilidade no futuro”.

Campanha

A Semana do Trânsito foi idealizada pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran) e o tema é “Minha Escolha faz a Diferença”. A proposta é abordar os principais problemas existentes no trânsito, como o uso de celular, ingestão de bebidas alcoólicas e a falta do uso do cinto de segurança, que são algumas das principais causas de acidentes no município.

Fábio Cavalcante