Semana do Jovem Eleitor começou nesta segunda-feira

Teve início nesta segunda-feira, 6, em todo o país a Semana do Jovem Eleitor, com uma programação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e nos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de incentivo ao alistamento eleitoral e ao voto consciente da juventude. A campanha vai até a próxima sexta-feira, 10 de novembro.

Apesar de o alistamento eleitoral e o voto serem facultativos aos jovens de 16 e 17 anos, aqueles que quiserem tirar o título de eleitor devem se dirigir a um cartório eleitoral, portando um documento de identificação oficial com foto e comprovante de residência, no horário das 8h às 15h.

Desde 28 de outubro, estão sendo veiculadas no rádio, na televisão e nas redes sociais campanhas de conscientização, lançadas pela Justiça Eleitoral, voltadas aos jovens. As campanhas têm como objetivo fortalecer o interesse dessa faixa etária em participar da vida política, contribuindo, assim, com o destino do país.

#PartiuMudar

Para reforçar a participação do jovem no cenário político brasileiro, foi lançado no mês de outubro, o projeto #PartiuMudar – Educação para a Cidadania Democrática no Ensino Médio. A campanha é fruto de uma parceria entre a Justiça Eleitoral, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e as Escolas Judiciárias Eleitorais (EJEs).

O #PartiuMudar complementa a iniciativa do projeto “Eleitor do Futuro”, que tem como foco a formação da cidadania entre alunos do ensino fundamental. O projeto se dedicará a capacitar professores para promover entre os adolescentes de 14 a 17 anos ideais democráticos, a conscientização da importância do voto e a participação ativa na vida política do país.

A proposta é trabalhar a educação para a cidadania com alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas, para ampliar a discussão não apenas sobre o jovem enquanto eleitor, mas também sobre democracia, sistemas políticos, minorias, o papel da mídia, dentre outros temas