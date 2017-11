Semana do Doador de Sangue oferta serviços para incentivar doadores voluntários

Há 17 anos, a doadora Luciene Marques comparece três vezes ao ano ao Hemocentro de Boa Vista para realizar o ato solidário. “Somente quando precisei de doações de sangue foi que consegui perceber a importância de ser um doador, a importância de salvar vidas”, disse.

Luciene aproveitou a ação Semana Estadual do Doador de Sangue para ficar em dia com as doações. A ação é realizada pela Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) no Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima). A doadora conta que família toda seguiu o exemplo, e agora todos são doadores. “Logo que meu filho completou dezesseis anos ele quis realizar a doação e agora ele vem ao hemocentro mais vezes que eu”.

A Semana possui o intuito de incentivar as doações e aumentar o estoque de bolsas de sangue do Estado, realizada desde a última quarta-feira (22), e segue até sexta-feira, 24, em alusão ao dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, celebrado no dia 25 de novembro no Hemoraima. Durante a ação estão sendo ofertados serviços como massagem, corte de cabelo, atividades recreativas, sarau com orquestra, panfletagem e sorteio de brindes.

Além de ser doadora, Luciene também é a coordenadora regional da EMAP (Embaixada Mundial Dos Ativistas pela Paz), uma ONG sem fins lucrativos que tem apoiado a campanha convocando pessoas para fazer o ato voluntário.

A assistente social do Hemocentro, Edna Felix, explica que a ação tem o objetivo de informar sobre a doação voluntária como um ato solidário que pode salvar vidas. “Em uma única doação é possível salvar até quatro vidas, uma vez que o material é separado em diferentes hemocomponentes. O sangue doado tem sempre utilidade, nunca sobra”. Ela disse ainda, que é necessário ter sempre um estoque para casos urgentes.

Entre dezembro e janeiro, os estoques de sangue nas unidades de saúde sofrem baixa por conta das férias e festas, e também aumenta a demanda por doação, devido a maior ocorrência de acidentes. Daí a importância das campanhas de estímulo para atrair mais doadores.

Doadores

O banco de dados do Hemoraima (Centro de Hemoterapia e Hematologia de Roraima) possui aproximadamente 48.691 doadores cadastrados. Destes, apenas 15 mil são fidelizados, ou seja, realizam doações da seguinte forma: mulheres a cada três meses, e os homens a cada dois meses.

Quem pode doar

A pessoa deve estar saudável, ter idade entre 16 e 69 anos e peso acima de 50 quilos. A doação não pode ocorrer em jejum e requer repouso mínimo de seis horas na noite anterior à doação. O doador precisa evitar cigarro por pelo menos duas horas antes e não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação, além de evitar ingerir alimentos gordurosos. O interessado deve comparecer ao Hemoraima, portando documento pessoal com foto. A unidade fica localizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, 3418, bairro Aeroporto. Os telefones são (95) 2121-0861/2121-0860.