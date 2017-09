Semana do Bebê: Samu orienta pais sobre a prevenção de acidentes domésticos

Um dia inteiro de diversão e aprendizado na sede do programa Família que Acolhe. Para as mamães e papais que participam da Semana do Bebê foi mais uma oportunidade de reforçar os cuidados e fortalecer a convivência com os filhos ainda pequenos. Nesta quinta-feira, 28, quarto dia de programação, teve oficinas de primeiros socorros e minichef de cozinha e ainda atividades lúdicas com a corridinha baby e circuito de jogos.

A oficina de primeiros socorros reuniu mais de trinta pais e mães, que acompanhados dos filhos, receberam orientações sobre como evitar a ocorrência de acidentes domésticos com as crianças e como agir em casos de engasgo, queimaduras e outras situações de emergência.

A principal orientação foi sobre como prevenir os acidentes como, por exemplo, supervisionar a alimentação, verificar o tamanho dos alimentos, evitar que a criança fique em contato com objetos muito pequenos, material cortante ou que possa provocar queimaduras.

Os métodos de primeiros socorros foram ensinados pelo enfermeiro Luciano Coutinho, diretor do Samu Boa Vista. O profissional fez simulações utilizando um boneco para mostrar as técnicas adequadas a serem usadas em cada caso.

“É importante ligar para o Samu, mas cada minuto faz a diferença em casos de sufocamento. Essas mães, tendo um mínimo de conhecimento, elas se tornam referência na família e quando presenciarem situações de criança engasgando, saibam tomar a atitude inicial, que é primordial pra vida da criança”, explicou.

Entre os métodos ensinados aos pais para agir diante de engasgo da criança, foram executadas demonstrações técnica tapotagem e manobra de Heimlich.

Tapotagem

Essa técnica é indicada para bebês e crianças pequenas e consiste em inclinar o corpo da criança para frente e com as mãos bater nas costas até que o objeto seja expelido pela boca. A manobra pode ser complementada com repetições de cinco compressões no peito da criança com os dedos.

Manobra de Heimlich

Também conhecida como compressão abdominal, é indicada para crianças a partir de sete anos de idade. A manobra é parecida com abraçar uma pessoa pelas costas e fazer compressão com a mão para dentro e para cima ao mesmo tempo até que a vítima desengasgue.

Queimaduras

Os pais também tiveram curiosidade sobre como agir em caso de queimadura e receberam como principal orientação molhar o local atingido com água corrente, mas nada de água gelada como fez a Wiliane Lima, 22 anos, quando a filha Letícia de um ano e dez meses sofreu uma queimadura.

“Eu fiquei bastante assustada e joguei água gelada, mas hoje vi que usei o método errado. Eu achei as informações passadas pelo Samu muito importantes porque agora eu sei qual o cuidado certo em cada emergência”, disse.

O profissional do Samu também chamou a atenção dos pais para não passarem manteiga, pasta de dente, pó de café ou qualquer outro produto na parte queimada do corpo, apenas água corrente. Em todos os casos, mesmo com a aplicação das técnicas, é importante procurar uma unidade de saúde.

“Tem que procurar uma unidade hospitalar para o médico avaliar, ver se a queimadura não vai comprometer a função da criança ou gerar um agravamento da lesão”, concluiu Luciano Coutinho.

Pais e crianças se divertiram na oficina de minichef e na corridinha baby

Se acompanhar a alimentação da criança pode evitar acidentes, também pode proporcionar muita diversão às mães, pais e filhos. Foi isso que aconteceu na oficina de minichef de cozinha, que também faz parte da programação da Semana do Bebê.

As crianças e os pais tiveram que preparar pratos saudáveis e divertidos. Frutas como melancia, uva, abacaxi, maçã, tangerina e banana viraram palhaços, leões e passarinhos. A pequena Gabrielly, 2 anos, recebeu a ajuda não só da mamãe Jamila Oliveira, mas também do papai Miguel Rodrigues que fez questão de participar da atividade.

“Achei a brincadeira muito divertida. Vou começar a montar esses pratos diferentes em casa com a Gabrielly, eu acho que vai despertar mais o interesse dela pelos alimentos”, disse Jamila.

“Eu sempre acompanho a alimentação da Gabrielly. Acho importante que os pais participem desse momento, porque a criança sempre pergunta sobre os alimentos e é a chance da gente falar da importância da alimentação saudável”, contou Miguel.

O objetivo da oficina de minichef é estimular a alimentação saudável das crianças por meio do lúdico e proporcionar um momento de interação entre pais e filhos, explicou a psicóloga Ana Paula Azevedo.

“As crianças comem aquilo que elas olham, se for algo colorido e divertido, elas vão ter vontade de comer. A gente pode brincar com as cores das frutas e ainda preparar uma alimentação saudável. É um momento onde as crianças vão preparar os pratos junto com os pais, vão se divertir juntos. A ideia é que essa brincadeira se repita em casa”, disse.

A Semana do Bebê também teve disputa, nesta quinta-feira as crianças ainda participaram da corridinha baby e do circuito de jogos. A corrida dos pequenos até o colo das mães resultou em muita diversão e medalhas. No circuito de jogos, a concentração ficou por conta da pescaria. O dia foi de aprendizado, alegria e momentos incríveis em família.

O evento segue com a programação até sábado, 30, com outras atividades que buscam mostrar a importância do cuidado com a primeira infância.

Programação Semana do Bebê

Sexta-feira (29/09)

8h às 8h30 – Dez razões para alimentar seu filho: da economia à inteligência do bebê (Cras)

8h às 11h30 – Cine FQA (FQA); Fantoches (FQA); Brinquedos didáticos (FQA)

8h às 17h – Dia da Saúde: vacinação, peso e altura (Casas Mãe)

10h às 11h – Palestra: A importância da Imunização (UBS)

Sábado (30/09)

9h às 11h30 – Ação de saúde (FQA)

Gleide Rodrigues