Semana do Bebê: mais de 400 atendimentos foram ofertados em ação de saúde

Uma recepção festiva marcou o encerramento da Semana do Bebê neste sábado, 30. Durante toda manhã, a Prefeitura de Boa Vista promoveu ação de saúde na sede do programa Família que Acolhe (FQA), bairro Pintolândia. Consultas, encaminhamentos, higienização bucal e vacinação foram disponibilizadas para as crianças.

Teve também muita música, brincadeiras e recepcionistas fantasiadas de super-heróis e personagens de histórias infantis que interagiram com as crianças enquanto aguardavam atendimento.

Ao todo, cerca 400 pessoas foram atendidas. A moradora do bairro Cidade Satélite, Carmeci Silva, disse que ficou satisfeita com os atendimentos aos seus dois filhos. “Logo que cheguei tive uma recepção maravilhosa e os médicos foram atenciosos, tinha os remédios para suprir as necessidades e as crianças foram vacinadas” disse.

A Secretaria Municipal de Saúde foi parceira do FQA na realização da Semana do Bebê. De acordo com o secretário municipal de saúde, Claudio Galvão, a ação foi um grande sucesso. “A parceria sempre funciona e o FQA atrai as gestantes e as mães das crianças, então esse público alvo a gente consegue atender na totalidade”, explicou.

A Semana do Bebê teve início na segunda-feira, 25, e, durante seis dias, foram promovidas várias ações voltadas para primeira infância com foco nos vínculos entre pais e filhos, além dos cuidados com a criança, a importância do brincar, alimentação que faz bem, educação e gestação para a vida.

