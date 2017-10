Semana do Bebê: equipe do FQA leva música e descontração a crianças do Hospital da Criança

A Semana do Bebê foi marcada por diversas atividades dedicadas às gestantes, mamães e bebês atendidos pelo programa Família Que Acolhe, coordenado pela Prefeitura de Boa Vista. As atividades e os serviços foram iniciados na última segunda-feira, 25, e teve como foco o fortalecimento do vínculo familiar, entre adultos e crianças.

Pensando nisso, uma equipe do FQA esteve na tarde dessa sexta-feira, 30, no Hospital da Criança Santo Antônio (HCSA), levando às crianças internadas momentos de lazer e descontração. Segundo a secretária municipal de Projetos Especiais, Thayssa Cardoso, os pais podem fazer a diferença no dia a dia dos pequenos com objetos que muitas vezes têm em casa. “Trouxemos latas e garrafas que, adaptadas, produzem música. Os pais verão que não é preciso ter brinquedos caros para distraí-los”, destacou.

Acompanhados de uma equipe médica do próprio hospital, que direcionava os locais onde seriam possíveis realizar a ação, a equipe do FQA distribuiu doces e encerrou a programação com espetáculo de fantoche teatral acompanhado de muita pipoca.

Maria Ivaneide, dona de casa, está há 20 dias no hospital acompanhando o seu filho de 10 anos que sofre de artrite e já passou por duas cirurgias na perna. Sem previsão de alta, Maria ressaltou que por muitas vezes seu filho fica estressado, sem poder levantar da cama e brincar normalmente. “Momentos como esses são maravilhosos. Meu filho é muito ativo e, quando está rodeado de pessoas, se sente mais feliz”, destacou.

Uma ala destinada a indígenas de diversas etnias também foi visitada pela equipe do FQA, onde toda a dificuldade da comunicação foi vencida pela música e pelas brincadeiras. No final, todos puderam confraternizar juntos durante o espetáculo teatral “Os Três Porquinhos”.

Jéssica Costa