Semana do Bebê: abertura é marcada por vasta programação voltada à primeira infância

A primeira infância é uma prioridade em Boa Vista, a atenção à criança desde a gestação até os seis anos de idade está em ações e políticas públicas que visam potencializar o desenvolvimento infantil. Os cuidados com a criança são destaque na Semana do Bebê que foi aberta oficialmente nesta quarta-feira, 27, na sede do programa Família que Acolhe. O objetivo do evento é proporcionar atividades para que mães, pais e filhos fortaleçam ainda mais o vínculo familiar.

A prefeita Teresa Surita esteve na cerimônia e falou das conquistas do programa Família que Acolhe para a primeira infância nos quatro anos de existência. Desde 2013, quando foi criado, o FQA beneficiou mais de dez mil famílias. Atualmente são atendidos pelo programa cerca de quatro mil gestantes, mães, pais e crianças que contam com diversos serviços nas áreas: social, de educação e saúde. O objetivo é criar um ambiente acolhedor para o desenvolvimento das crianças de Boa Vista.

“A nossa intenção com esse trabalho é despertar a consciência na família quanto à importância do fortalecimento do vínculo com a criança e com a primeira infância. A Semana do Bebê simboliza um trabalho que é feito pela Prefeitura de Boa Vista e que hoje, depois de muitos estudos, mostra que o olhar para a primeira infância faz com que essas crianças quando adultas tenham uma condição melhor de vida. Esse trabalho é feito durante todo o ano no Família Que Acolhe, mas intensificado durante essa semana para que as pessoas possam entender realmente a importância de se trabalhar a primeira infância”, disse a prefeita Teresa Sutita.

A abertura oficial do evento reuniu diversas famílias. As crianças se divertiram com as brincadeiras, puderam fazer um novo corte de cabelo e provar algumas delícias saudáveis. Durante a Semana do Bebê ocorrem diversas atividades na sede do FQA, nas unidades básicas de saúde, casas mãe e Centros de Referência da Assistência Social.

A programação inclui palestras sobre a importância da convivência familiar, os benefícios da alimentação saudável para a gestação, vacinação entre outros temas. Mães e filhos também participam de oficinas de shantala, minichef de cozinha, primeiros socorros, teatro, corrida baby, piquenique.

“Tenho três filhos, mas comecei a participar do programa durante a gestação do mais novo, o Lucas, que hoje tem dois anos e, pude perceber a diferença na criação deles. A partir das informações que obtive no FQA, aprendi a ter mais cuidado, mais paciência, a importância de brincar, conversar, de dar atenção, coisas que não fiz com os primeiros. Hoje leio para eles, interajo e percebo a diferença. O programa trouxe muitos benefícios para a gente. Sei que o que estou fazendo hoje vai fazer diferença para eles no futuro”, contou a dona de casa, Daiane dos Santos, de 25 anos, uma das mães atendidas pelo FQA.

Para a mamãe de primeira viagem, Adelia de Souza Barros, de 33 anos, acompanhada pelo programa desde a gestação da pequena Alícia, de um ano e cinco meses, receber orientações de tantos profissionais foi importante para ajudar no cuidado com a filha.

“Somos tratadas muito bem pelos profissionais do programa Família Que Acolhe, aprendemos sobre o cuidado quando o bebê ainda está na barriga. As orientações que eles passam são muito importantes e tem contribuído muito para que eu possa ter o cuidado que a minha filha merece, com a alimentação, horários, incentivo ao brincar e isso tem feito a diferença, fortalecido esse vínculo. As mães precisam desse apoio”.

Conquistas do FQA

O FQA já atendeu mais de 10.300 famílias em Boa Vista. Seu principal objetivo é garantir a promoção do desenvolvimento integral da criança, desde a gestação até os seis anos de idade. O programa foi criado em setembro de 2013, por meio de lei municipal. Hoje é reconhecido nacional e internacionalmente como uma política pública inovadora de cuidado com a primeira infância. Entre os prêmios recebidos está o de Boas Práticas – Fundação Abrinq, que também concedeu à prefeita Teresa Surita o prêmio Prefeito Amigo da Criança.

O FQA também foi apontado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) como modelo de política pública integrada voltada ao desenvolvimento infantil. Em julho de 2016, a Universidade de Nova York apresentou, durante o seminário, o resultado das pesquisas realizadas com a implantação do Programa Leitura Desde o Berço (vertente do FQA). O resultado provou a eficiência do projeto adotado em Boa Vista. As crianças que receberam o estímulo dos pais apresentaram um avanço de 14% no vocabulário e 27% na memória.

Em julho deste ano, foi dado início à implantação do projeto “Survive and Thrive Boa Vista” (Sobrevivendo e Prosperando Boa Vista) desenvolvido por meio da parceria com a Prefeitura de Boa Vista e a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Com vigência de setembro de 2017 a outubro de 2020, a proposta é oferecer serviços integrais desde a gestação até os três anos de idade, podendo ser expandido para seis anos, período que abrange a primeira infância.

Também através do programa Familia Que Acolhe, Boa Vista foi escolhida para fazer parte do Pacto Global para o Desenvolvimento da Primeira Infância (GCECD, sigla em inglês). O Pacto reúne um seleto grupo de 14 cidades-membros ao redor do Mundo e Boa Vista é a única cidade brasileira participante. Tem como objetivo o reconhecimento das práticas que visam fortalecer programas de saúde materna, nutrição, parentalidade [o conjunto de fatores biológicos, psicológicos e jurídicos que tornam um indivíduo pai ou mãe de um outro], bem como criar centros familiares e aumentar a simpatia infantil dos serviços sociais locais, sistemas de justiça e espaços públicos.

Shirléia Rios