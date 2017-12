Semana do Administrador: evento promete valorizar profissão e despertar talentos

Roraima tem registrado mais de 2 mil administradores no banco de dados do Conselho. O número é bom proporcionalmente para as empresas que se instalam no Estado, pois pode aproveitar o profissional adequado para gerir empreendimentos e aumentar a eficácia de planejamentos estratégicos, afim de levar boas práticas ao mercado. Por isso, para valorizar o segmento e, também, como parte da celebração do dia 9 de setembro – Dia Nacional do Administrador – o Conselho Regional de Administração de Roraima (CRA/RR) promoverá a I Semana do Administrador, entre os dias 21 a 23 de setembro. O evento se divide em dois momentos. A parte técnica e a entrega do Prêmio Mérito em Administração, instituído pela Resolução n. 9/2011 do CRA/RR.

A entrada para o evento é de 1 kg de alimento não perecível. Os 100 primeiros administradores que confirmarem presença por telefone, 3224-935, bem como, os 100 convites confirmados por acadêmicos das Instituições de Ensino Superior, participarão do sorteio concorrendo a passagem ida e volta à Porto Alegre para aproveitar a XV FIA (Fórum Internacional de Administração), dias 24 a 28 de outubro em Gramado/RS.

A programação segue por três dias e haverá entrega de certificados com 20h de carga horária. No dia 21/09 (quinta-feira), às 19h, no auditório do Sebrae/RR (antigo prédio do Ideias e Negócios) haverá a palestra do Sistema CFA/CRAs – Valorização Profissional, com o presidente do Conselho Federal de Administração, Wagner Siqueira; Apresentação da Ações do Sistema CFA/CRAs, com palestrante Tom Zé de Albuquerque; e Apresentação das ações do CRA/RR, com o presidente do CRA/RR, Charles Barbosa Mendes.

Já na sexta-feira, 22, no mesmo horário, a palestra Profissão Administrador: Como construir sua raridade profissional, com o palestrante Rafael Medeiros. E a palestra seguinte, o tema Inovação: uma rota para o sucesso, com Clodoaldo Araújo.

Mérito Administrador

Na noite do dia 23/09 haverá a entrega do Prêmio Mérito do Administrador para convidados, instituído pela Resolução n. 09/2011- CRA/RR, momento para descontração e prestigio dos profissionais de Administração. Será no auditório do COB, na Av. Ene Garcêz. Administradores receberão o reconhecimento pelos os trabalhos prestados ao Estado de Roraima, bem como à profissão que cresce, é valorizada e reconhecida.

Dennis Martins