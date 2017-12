Semana de Robótica: disputas da repescagem do Torneio marcam primeiro dia de evento

Robôs, tecnologia e uma garotada em busca de conhecimento marcaram presença na abertura da Semana Municipal de Robótica, nesta terça-feira, 12, no Pátio Roraima Shopping. O evento, promovido pelo Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI), é o palco das disputadas finais da segunda edição do Torneio Municipal de Robótica.

De acordo com Arthur Henrique Brandão Machado, secretário municipal de Tecnologia e Inclusão Digital, o evento é a consolidação do Projeto de Robótica implantado pelo CCTI em 2016. “O resultado do trabalho voltado à robótica do CCTI nesse um ano e meio de implantação é satisfatório, por isso, a Prefeitura de Boa Vista já iniciou a expansão desse projeto, levando o programa de educação tecnológica para as escolas municipais a partir de 2018”, disse.

A robótica já faz parte da vida dos alunos que participam das finais do Torneio Municipal de Robótica. 15 equipes formadas pelo Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação disputaram a repescagem no primeiro dia do evento e seis conseguiram a vaga para a grande final, que ocorre nesta quarta-feira feira (13).

Garantiram a vaga na repescagem, as equipes: Lego Craft, Cibertron, KND, Os Autobots, Mega Robô e Lego Master. Elas se juntam a outras seis equipes que já haviam se classificado nas fases eliminatórias, realizadas em outubro, na disputa do título de campeã da segunda edição do Torneio Municipal de Robótica. As disputas serão definidas por chaves (mata-mata) e maior pontuação.

Além de assistir às competições da Semana Municipal de Robótica, os visitantes também podem participar das oficinas gratuitas e conhecer um pouco mais desse universo. As informações são repassadas por instrutores e alunos do CCTI.

Jamilly Kelly Teodoro, de 13 anos, se encantou com a tecnologia. “É a primeira vez que tenho contato com robótica e já aprendi um pouco de programação. É fácil e bom pra mim que quero cursar Engenharia da Computação”, disse.

Durante o evento, os interessados podem fazer a inscrição para participar do Projeto de Robótica 2018. “Eu aproveitei e fiz minha inscrição. Quero ser designer e também aprender a montar robôs. Acho interessante”, disse Guilherme Cauã Menezes, de 13 anos.

Gleide Rodrigues