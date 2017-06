Semana de atividades marca programação de aniversário do IFRR

Na manhã desta segunda-feira, 26, teve início a programação do 24º aniversário do Instituto Federal de Roraima (IFRR) no anfiteatro da Reitoria. Durante toda a semana, as seis unidades da instituição vão promover atividades em alusão ao dia 30 junho, data de implantação da Escola Técnica Federal de Roraima, hoje instituto.

Em um breve discurso, a reitora do IFRR, Sandra Mara Botelho, agradeceu o empenho de todos que ajudam diariamente a construir a história da instituição. “Já vi tantas vidas se transformarem aqui, o que nos impele a continuar trabalhando e agradecendo aos nossos estudantes a opção pelo instituto para sua formação, bem como a cada servidor o esmero com que realiza as tarefas, ajudando a construir a história do Instituto Federal de Roraima”, disse.

Sandra Mara também aproveitou o momento para fazer uma reflexão sobre os atuais desafios das instituições de ensino no País diante do contingenciamento de recursos, o qual tem imposto ao instituto ainda mais planejamento e readequações. O mesmo fez o ex-diretor do Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima e ex-reitor pro tempore do IFRR Edvaldo Pereira, que esteve presente na abertura com o também ex-reitor Ademar de Araújo Filho. Na ocasião, os dois receberam um certificado como símbolo de reconhecimento pelos relevantes serviços prestados.

A abertura oficial da programação de aniversário foi finalizada com duas apresentações: uma da banda juvenil do Instituto Boa Vista de Música, sob a regência do maestro Claudivan Alves, e a outra do grupo de dança Les Unique, coordenado pelo professor do IFRR Orlando Marinho. Ambos são parceiros do instituto por meio de programas de extensão desenvolvidos pelo Campus Boa Vista (CBV).

Nesta terça-feira, 27, as celebrações continuam no Campus Amajari, com a realização de exposição fotográfica e arraial a partir das 16 horas, e no Campus Avançado do Bonfim, com a II Mostra Acadêmica, a partir das 17 horas. No dia 28, o CBV vai comemorar o aniversário com a inauguração do espaço de convivência dos estudantes, às 9 horas, enquanto o Campus Novo Paraíso realizará uma festa junina, também a partir das 9 horas, e o Campus Avançado do Bonfim, um arraial, a partir das 17 horas.

Na sexta-feira, 30, a programação chega ao fim com uma celebração ecumênica, que terá início às 9 horas, no auditório do CBV, localizado na Av. Glaycon de Paiva, nº 2496, Pricumã. O Campus Boa Vista Zona Oeste já comemorou o aniversário no sábado, dia 24, durante o IF Comunidade, que nesta edição promoveu diversas ações voltadas para a educação e a conservação ambiental.

Histórico

A instituição iniciou seu funcionamento no estado, em 30 de junho de 1993, como Escola Técnica Federal. Em 2002, credenciou-se como Centro Federal de Educação Tecnológica, passando à denominação de Centro Federal de Educação Tecnológica de Roraima (Cefet-RR), e, no ano 2008, com a sanção da Lei 11.892, que instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a população roraimense pôde acompanhar a criação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima (IFRR).

Atuação

O IFRR é uma instituição de educação superior, básica, profissional e pluricurricular constituída por seis unidades: a Reitoria e os Campi Boa Vista, Novo Paraíso, Amajari, Boa Vista Zona Oeste e Avançado do Bonfim. Atualmente, atende cerca de 4.800 estudantes, entre jovens e adultos, nas modalidades presencial e a distância, por meio do trabalho realizado por quase 700 servidores.

Laura Veras