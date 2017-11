Semana da Prematuridade inicia nesta quinta-feira

O Grupo de Mães de Pedras Preciosas (GMPP) está realizando a 3ª Semana da Prematuridade entre os dias 16 e 18 de novembro. A escolha das datas tem um motivo muito especial: no dia 17 é comemorado o dia mundial da prematuridade.

A abertura da programação acontece na Casa da Gestante, no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazareth (Hminsn), a partir das 8h. O evento contará com mesa redonda, tarde de beleza e caminhada no Parque Anauá.

O GMPP foi criado dentro da maternidade por mães de bebês internados na Utin (Unidade de Terapia Intensiva Neonatal). Enquanto algumas recebiam alta, outras ficavam e passavam a conhecer novas mães de recém-nascidos de risco. Para manter contato e compartilhar experiências, elas se reuniram em um grupo de mensagens instantâneas e hoje realizam ações voltadas para a prematuridade.

A 3ª Semana da Prematuridade é uma dessas ações, uma vez que novembro foi o mês escolhido para divulgar o tema. Participam da programação a equipe de follow-up da maternidade, especialistas em pediatria, fonoaudiologia, fisioterapia e psicologia, que acompanham os bebês prematuros depois da alta. Além disso, serão feitas homenagens e também um coffee break.

No dia 17, será realizada uma mesa redonda com especialistas em cinco áreas, pela manhã. À tarde, as mães participam do dia de beleza. Encerrando a programação, as mães do grupo e voluntários da ONG prematuridade.com farão uma caminhada no dia 18, no Parque Anauá, a partir das 15 horas.

Os participantes poderão fazer yoga, além de participar de dinâmicas com o grupo amigos do sorriso, voluntário na ação. A caminhada será às 17 horas.