Semana da Justiça pela Paz em Casa inicia na próxima segunda-feira

O Tribunal de Justiça de Roraima, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar, Varas Criminais e Comarcas do Interior realizam mais uma edição da Campanha Nacional Justiça pela paz em Casa, no período de 21 a 25 de agosto. A campanha tem por objetivo reforçar as estratégias do Poder Judiciário no combate à violência contra a mulher.

Durante a semana será promovida uma forca-tarefa, a fim de agilizar audiências e julgamentos de processos que envolvam violência ou grave ameaça contra a mulher, além das atividades extrajudiciais que serão desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde de Boa Vista, por meio de palestras educativas, divulgação da Lei Maria Penha e distribuição de material informativo.

O Poder Judiciário de Roraima finaliza as ações da campanha na tarde de sábado (26) com a juíza Maria Aparecida Cury, titular do 1° Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar, participando da mesa redonda, com o tema “Violência Sexual” evento de encerramento do Projeto Internacional “Quebrando o Silêncio” iniciativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Roraima.