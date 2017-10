Semana da Criança: Esporte Noite Adentro leva diversão e brincadeiras para as praças da capital

Na semana da criança, a equipe do Projeto Esporte Noite Adentro tem levado diversão para a criançada nas praças de Boa Vista. Isto porque a ideia é comemorar o Dia das Crianças (12 de outubro) resgatando as brincadeiras tradicionais de rua e ensinando a criançada a confeccionar brinquedos de sucata. As atividades começaram na segunda-feira, 9, na Mané Garrincha; Nessa terça-feira, 10, foi a vez da Praça do Cidade Satélite; e a brincadeira continua nesta quarta-feira, 11, na Praça do Cabos e Soldados, a partir das 19h.

Além dos benefícios da aprendizagem lúdica, o brinquedo feito de sucata reciclável traz a conscientização das questões relacionadas ao meio ambiente e ao mundo encantado dos brinquedos, fazendo com que as crianças desenvolvam a imaginação, coordenação motora, sentidos e instintos. Entre as produções, está o brinquedo Vai e Vem com garrafas pet e barbantes, Pés de lata e amarelinha em TNT.

Na atual conjuntura em que a sociedade se encontra, onde as crianças estão muito ligadas a tecnologia e ao consumismo, a intenção da Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura (Fetec) é resgatar estas tradicionais brincadeiras que fizeram parte da infância de muitos adultos de hoje: tais como pular corda, bambolê, cabo de guerra e muito mais. E na programação teve ainda pintura de rosto, tênis de mesa, esportes e muito mais.

“O Noite Adentro trouxe essa novidade alusiva ao dia da Criança, trazendo as brincadeiras tradicionais, o trabalho manual com a fábrica de brinquedos em que ativamos a curiosidade e a criatividade dos pequenos. Aqui cada um escolhe a atividade que mais gosta com toda a assistência da nossa equipe. É uma programação participativa, é só chegar e brincar”, ressaltou Vânia Monteiro, coordenadora do Esporte Noite Adentro.

A técnica em enfermagem, Luíza Andreia, 33 anos, levou a criançada de casa e da vizinhança para participarem das atividades lúdicas. Para ela, a prefeitura faz bem inserir estas atividades nas praças, onde as famílias são atraídas e a diversão é garantida. “Uma ótima oportunidade para as crianças brincarem e aprenderem um pouco. Sempre trago meus filhos à praça, mas hoje está bem mais animado. É disso que nossas crianças precisam, serem estimuladas a fazer algo diferente como esses brinquedos de sucata”, disse.

A brincadeira continua nesta quarta-feira, 11, na Praça do Cabos e Soldados

19h

– Programação Esportiva Participativa

– Tênis de Mesa: livre

– Programação Cultural

– Recreação com fábrica de brinquedos: Vai e Vem (garrafa pet), Pés de Lata e Amarelinha em TNT

– Pintura de rosto

Ceiça Chaves