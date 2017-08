Semana da Advocacia da OAB terá Conferência e Baile do Rubi

A OAB Roraima preparou uma programação especial para festejar o Dia da Advocacia, comemorado no dia 11 de agosto. Uma delas será a realização da 3a Conferência Estadual da Advocacia de Roraima, que está sendo organizada pela Escola Superior da Advocacia (ESA), de 14 a 17 de agosto, no auditório do Fórum Advogado Sobral Pinto.

A programação da conferência é composta por painéis e palestras com profissionais renomados de Roraima e de várias Seccionais do país. O objetivo do evento é fomentar o aperfeiçoamento da cultura jurídica, promovendo também, amplo debate acerca de temas relacionados à advocacia, à sociedade e à ordem do Estado Democrático.

A entrada para as palestras da 3ª Conferência é gratuita, mas a OAB Roraima convida os participantes a doarem alimentos não perecíveis e roupas usadas que serão doadas para famílias desabrigadas e instituições de caridade.

Com o tema “Em defesa dos Direitos Fundamentais: Pilares da Democracia e conquistas da cidadania”, o encontro vai envolver diversos segmentos da advocacia e as principais questões jurídicas, sociais, políticas e econômicas da atualidade. “Serão dois painéis e nove palestras que permitirão um debate franco, transparente e aprofundado sobre os principais problemas que a sociedade brasileira enfrenta na atualidade”, explica o presidente da OAB, Rodolpho Morais.

Programação

Para abrir as apresentações de palestras, na segunda-feira (14), o diretor geral da ESA da Paraíba, Moisés de Souza Neto, vai tratar sobre ‘Sistema de tutelas provisórias no ovo CPC’.

Ainda na segunda, o advogado Eduardo Lemos, da OAB do Rio Grande do Sul, tratará sobre as questões atuais que envolvem o crime de danos morais. Ele também fará o lançamento de seu livro ‘A história não contada do maior acidente aéreo da aviação brasileira’, que relata a luta das famílias das 199 vítimas do voo da TAM, que aconteceu em Congonhas, no ano de 2007.

Também estará em Boa Vista para participar da Conferência da Advocacia o representante da OAB no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), Valdetário Monteiro. O tema de sua palestra será ‘Prerrogativas da advocacia e o CNJ’.

O diretor tesoureiro da OAB Nacional, Antonio Oneildo Ferreira, apresentará a palestra ‘A natureza contramajoritária da advocacia’. A presidente da OAB de Alagoas, Fernanda Marinela, abordará o tema ‘Corrupção: ferramentas de controle e consequências’.

Outra presença confirmada para o evento é o presidente da Coordenação Nacional das Caixas de Assistência dos Advogados (Concad), Ricardo Peres, que tratará sobre a importância das Caixas de Assistências no Sistema OAB.

A diretora geral da ESA do Rio Grande do Sul, Rosângela Maria Herzer, é especialista em Direito Previdenciário e na Conferência em Roraima abordará o tema ‘Os benefícios por incapacidade e o papel da advocacia’.

O doutorando em Direito Processual pela Unicap de Pernambuco, Vinícius Lemos, vai falar sobre ‘O que mudar no fluxo do escritório em razão do novo CPC’, e o advogado Paulo Nicholas Nunes, de Alagoas, apresentará a palestra ‘Direito com Sucesso’.

Durante dois dias da semana, terça e quarta, as Comissões da Mulher Advogada, de Prerrogativas e da Jovem Advocacia da Seccional Roraima terão painéis para discutir ‘O papel da advogada na sociedade, na advocacia e na política’, e as ‘prerrogativas e honorários da advocacia’.

Baile

E para encerrar as comemorações da Semana da Advocacia de 2017, a Seccional Roraima vai realizar, na sexta-feira, 18, o seu tradicional Baile do Rubi. O local este será no espaço de eventos Le Jardin, a partir das 21h. Restam poucas mesas para ser vendidas.

“Estamos trazendo uma atração nacional, de São Paulo, que é a banda Serial Funkers, que já participou do programa da Globo, Super Star. Além deles, teremos o cantor Kiko Britez, a banda Back Country e o VJ Márcio Mota. Tudo está sendo preparado com muito carinho para comemorarmos o Dia da Advocacia”, ressalta Morais.

A entrada para o Baile do Rubi dá direito ao convidado se divertir ao som das três atrações, além de saborear um coquetel volante com entradas de salgados, mini porções, lanche da madrugada e mesa de frios, além de bebidas geladas como cerveja, refrigerantes, água e suco.

Todas as atividades realizadas este mês para comemorar o dia 11 de Agosto foram realizadas pela Seccional por meio da ESA com o apoio da Caixa de Assistência dos Advogados (Caarr), do Tribunal de Justiça e a parceria do Grupo Perin, Rebouças Distribuidora, Centro Universitário Estácio, Faculdades Cathedral, Grupo Folha de Comunicação e Ágape Turismo.

Serviço

Semana da Advocacia – 14 a 18 de agosto

Conferência – 14 a 17, no auditório do Fórum Sobral Pinto

Inscrições: gratuitas, no site da OAB Roraima (www.oabrr.org.br)

Vagas limitadas

Baile do Rubi – 18 de agosto, no espaço de eventos Le Jardin

Últimas mesas à venda

Informações: 99974-1020 / 99156-8492 / 98100-1111

Alexsandra Sampaio