Semáforos em Boa Vista serão programados a distância

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito (SMST) iniciou nesta terça-feira, 24, curso para controladores de semáforos, destinado aos servidores do Departamento de Engenharia de Trânsito (DET), agentes de trânsito e guardas civis municipais. A qualificação tem o objetivo de treinar os profissionais da área para o controle a distância dos semáforos da capital. O curso ocorre na sede da secretaria, localizada na BR-174 (próximo ao Anel Viário), e terá duração de três dias.

No total, vinte pessoas participam do curso para conhecer o funcionamento de uma Central de Tempo Fixo, sistema que programa semáforos por meio de um computador de alta performance. O computador recebe comandos a distância, via cabo, telefone celular com GPS ou por conexão de internet. Dessa forma, o controlador, de onde estiver e com o uso de qualquer um desses dispositivos, poderá fazer as modificações necessárias no semáforo para melhorar o tráfego. Por exemplo, diminuir o tempo de espera até o sinal ficar verde, evitando congestionamentos.

“Um sistema como esse dá mais celeridade nas ações referentes aos semáforos, que podem ser controlados até por um smartphone. Ou seja, não é necessário que equipes se desloquem até o ponto semafórico para fazer qualquer alteração. Este modelo já é utilizado em mais de 15 capitais do país”, afirmou Flávio Modesto, engenheiro elétrico da empresa criadora do sistema.

De acordo com o diretor do DET, Edson Goiana, atualmente, os semáforos são ajustados de forma individualizada, já que cada um possui uma programação específica, tarefa que ainda só pode ser executada no local onde está o equipamento. A tendência é ter um controle mais rápido e eficaz, para coordenar melhor o trânsito.

“Se, por exemplo, um semáforo apresentar defeitos, será emitido um sinal ao servidor central, e aí o controlador poderá resolver o problema de onde estiver. Ou ainda poderá alterar o tempo e a mudança de sinal em casos convenientes. Isso melhora bastante o nosso trabalho e, com certeza, será de grande importância para a população”, disse.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana e Trânsito já fez a licitação para que em breve seja feita a instalação do sistema nos semáforos da capital. Cada ponto semafórico terá um chip responsável por enviar as informações ao computador central, que por sua vez, poderá ser acessado remotamente. Atualmente, o município dispõe de 53 pontos semafóricos.