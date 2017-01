Seletivo: Prefeitura publica editais para contratação de profissionais da educação

A Prefeitura de Boa Vista publicou no Diário Oficial dessa quarta e quinta-feira, dias 11 e 12, os editais nº 01 e 02/2017, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para contratação de servidores temporários. São 704 vagas disponibilizadas para profissionais que atuarão em escolas municipais urbanas, rurais e indígenas de Boa Vista.

Conforme os dois editais, 10% do total das vagas são destinados aos candidatos com deficiência compatível com a atividade escolhida. A contratação é temporária e a validade do processo deve durar um ano, podendo ser prorrogada. A carga horária varia de 25 a 44 horas semanais, dependendo da função. Os salários variam de R$ 1.020 a R$ 1.980.

Sobre o processo seletivo para área urbana de Boa Vista

Para lotação nas escolas municipais, casas mães e creches Proinfância da área urbana são ofertadas 554 vagas: 230 para merendeira, 27 para motorista, 283 para cuidador e 14 para apoio administrativo. Serão ofertadas também vagas para o cadastro de reserva, que seguirá a ordem classificatória dos aprovados, conforme necessidade da secretaria. O edital foi publicado no Díário Oficial desta quinta-feira, 12.

As inscrições serão realizadas nos dias 16 e 17 deste mês, de forma presencial, no prédio da Escola Municipal Professora Maria Francisca da Silva Lemos, localizada na rua Mestre Albano, s/n, bairro Buritis, das 9h às 11h30 e das 14h30 às 17h30. No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar original e cópia da documentação fixada em edital. O resultado final será divulgado no dia 25 e a convocação para lotação será nos dias 26 e 27 de janeiro.

Sobre o processo seletivo para área rural e indígena

O edital para contratação de profissionais para as 12 escolas localizadas na área indígena e para as cinco escolas rurais foi divulgado no Diário Oficial dessa quarta-feira, 11, e passou por uma retificação publicada no Diário desta quinta-feira, 12 (pág. 10). São 150 vagas disponíveis para atender essas localidades e ainda para cadastro de reserva.

As inscrições serão realizadas nessa sexta-feira, 13, de forma presencial, no prédio da Escola Rural Leila Maria da Silveira, em Santa Fé, região do Murupú, no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. O resultado final será divulgado no dia 19 deste mês e a convocação para lotação será nos dias 23 e 24 de janeiro.

Vagas

Estão disponíveis 49 vagas para professor de Ensino Fundamental e Educação Infantil, 12 para professor de língua materna (macuxi e wapixana). Para o cargo de cuidador são seis vagas, para apoio administrativo são oferecidas 26 vagas. Para a função de merendeira estão disponíveis 20 vagas e 37 para motorista.

Ceiça Chaves