Seletivo da educação tem mais de sete mil inscritos

A Prefeitura de Boa Vista encerrou na última sexta-feira, 10, as inscrições para o processo seletivo da Educação com um saldo de 7.147 mil inscritos. O número de inscrições foi além do esperado pela Secretaria Municipal de Educação. A estrutura montada no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS/Nova Cidade), possibilitou o atendimento do maior número de pessoas possível até o fechamento dos portões às 17h30.

Este ano, a demanda superou os anos anteriores, em compensação houve menos tempo de espera na fila. Isso porque os candidatos chegavam com seus documentos em envelopes passavam por uma vistoria na primeira banca, recebiam uma senha e entregavam o envelope lacrado na banca seguinte recebendo o comprovante de inscrição. Neste caso, cada candidato se responsabilizou pelos documentos, que foram abertos somente quando chegava nas mãos dos avaliadores e digitadores.

“Este ano o procedimento de inscrição foi diferente, os atendentes tiveram mais agilidade na hora de recebe-los. Ano passado, o candidato sentava e ali, fazíamos uma parcial do que ele estava entregando e digitalizava ao mesmo tempo. Agora não, não temos contato com os documentos no momento da entrega, somente os avaliadores é que vão ter acesso e inserir no banco de dados. Os documentos são de inteira responsabilidade do candidato”, comentou a superintendente de Administração e Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação, Maura Oliveira.

Para que o processo seletivo ocorresse dentro da normalidade, a prefeitura contou com uma força tarefa composta por cerca de 90 pessoas, entre atendentes, analisadores, digitadores e pessoal do apoio logístico. Toda a equipe foi treinada para orientar a população sobre o procedimento na entrega dos documentos.

Estiveram em oferta, 380 vagas para professor da Educação Básica na área de Pedagogia, 50 vagas para Professor de Educação Física e 85 vagas para o cargo de Assistente de Aluno. O contrato será por tempo determinado, um ano contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período. Os salários variam de R$ 2.079 para os cargos de professores a R$ 1.260 para os assistentes de alunos.

Maria Neuma, 38 anos, tentou uma vaga para assistente de aluno, função essa que já desempenhou na prefeitura anos atrás. Moradora do bairro Alvorada, ela esperava demorar mais na fila, mas foi atendida rápida e parabenizou o novo procedimento da prefeitura. “Trabalhar na prefeitura a gente tem aquela confiança, pagamento certinho, em dia, por isso que a gente ver tantas pessoas disputando as vagas. Gostei desse novo procedimento, bem mais rápido e sem tumulto”, ressaltou.

O cargo mais procurado foi o de Assistente de Aluno com o registro de 5.110 inscritos. O segundo mais procurado foi o de professor com habilitação em Pedagogia com a inscrição de 1.829 pessoas e 208 disputam as vagas para professor de Educação Física. O resultado final será divulgado no dia 4 de dezembro, a realização das entrevistas ocorre no período de 11 a 15 de dezembro e a convocação dos aprovados para lotação será de 8 a 12 de janeiro de 2018.

Confira os próximos passos do Processo Seletivo

Publicação do Edital | 06/11/2017

Período de Inscrição | 09 e 10/11/2017

Publicação Preliminar das Inscrições | 16/11/2017

Prazo para Interposição de Recursos das Inscrições | 17/11/2017

Publicação Final das Inscrições | 21/11/2017

Publicação do Resultado Preliminar da Análise Curricular | 27/11/2017

Prazo para Interposição de Recursos da Análise Curricular | 28/11/2017

Publicação do Resultado Final da Análise Curricular e Convocação para Entrevista | 04/12/2017

Realização da Entrevista | 11,12,13,14,15 / dezembro

Publicação do Resultado Preliminar da Entrevista | 22/12/2017

Prazo para Interposição de Recursos da Entrevista | 26/12/2017

Resultado Final do Processo Seletivo e Convocação para Apresentação | 29/12/2017

Apresentação a SMEC e Lotação | 08 a 12/2018

Ceiça Chaves