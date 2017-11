Sejuc desenvolve projeto social na cadeia pública feminina de Boa Vista

Nesta quinta-feira, 23, a Sejuc (Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania) realiza oficinas de teatro com as reeducandas da Cadeia Pública Feminina de Boa Vista. O Projeto está sendo desenvolvido pela Cepeam (Centro de Projetos e Estudos Ambientais da Amazônia) com a colaboração da Sejuc.

A oficina faz parte de uma serie de ações de ressocialização destinada às detentas com bom comportamento dentro da unidade prisional. Entre elas: serão desenvolvidas palestras educativas e cursos profissionalizantes. As oficinas terão duração de três meses com duas aulas por semanas e terão duração de 2 horas por dia.

“O projeto visa à reintegração social da reeducando e sua reinserção a sociedade, trabalhando a conduta e o caráter delas. Além do interesse das reeducando, o critério de seleção para participar das oficinas foi o bom comportamento”, destacou Fernanda Guedes diretora da unidade prisional.

Ao final do curso as alunas receberão certificados que pode ser utilizado para redução de pena, e realizarão uma apresentação.

A professora e diretora de Teatral, Mariza Bezerra, explicou como as oficinas podem ajudar no processo de ressocialização das reeducandas da Cadeia Pública Feminina de Boa Vista.

“A arte teatral entra como uma opção diferenciada de adquirir conhecimento, dentro da própria rotina em que elas vivem. A partir dai vamos promover uma interação sociocultural humana e artística, e isso com certeza vai desenvolver a capacidade cognitiva e a capacidade de se expressar”, explicou Bezerra.

Emocionada ao falar sobre a retomada da vida fora da cadeia, a reeducanda Raweila dos Reis Oliveira busca força em novas oportunidades para elevar seu conhecimento para terminar de pagar sua pena. “Eu espero aprender coisas novas e me ressocializar, para que eu possa brevemente sair daqui e construir uma vida nova”, desabafou.

Wesley Oliveira