Seis deputados podem mudar para base governista

Os deputados Naldo da Loteria (PSB), Jânio Xingu (PSL), Coronel Chagas (PRTB), Odilon Filho (PEN), Joaquim Ruiz (PTN) e Chico Mozart (PRP) podem fazer parte da base governista na Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR). O anúncio foi feito pelo Líder do Governo, deputado Brito Bezerra (PP), em entrevista à imprensa na sessão solene de abertura do ano legislativo 2017, realizada na manhã desta quarta-feira, 15, que contou com a presença da governadora Suely Campos (PP), que fez a leitura da mensagem anual do Poder Executivo.

Brito declarou que o aumento de parlamentares da base governista é em decorrência do ‘pacto político’ pela governabilidade proposto pela governadora Suely Campos, a fim de fortalecer a base dentro da Casa. Seis nomes estão sendo cogitados, todavia o parlamentar confirmou que o deputado Chico Mozart já mudou para a base.

“Este é um chamamento aos deputados para que possamos aprovar, até com urgência, projetos importantes para Roraima. Dentre eles, a reforma administrativa, a parceria público-privada e o Zoneamento Econômico e Ecológico”, pontuou.

A conversa com os políticos, segundo Brito, é para formar uma base governista forte e assim dar mais celeridade aos projetos do Governo que devem ser votados pela Casa legislativa. “São deputados que têm uma certa identidade com os projetos de Governo, por isso fazem parte da conversa, mas estamos abertos ao diálogo com os demais parlamentares e sabemos da importância de cada um para o crescimento econômico e social do Estado de Roraima”, disse.

Quanto ao início das atividades parlamentares na 27ª Legislatura, Brito informou que espera um ano tranquilo e de aprovação de projetos importantes que melhorem a qualidade de vida da população e deem um impulso econômico necessário para o crescimento do Estado.

“O povo brasileiro não acredita mais na classe política e isso não é bom, pois a política é uma ferramenta perfeita para melhorar a qualidade de vida das pessoas”, disse Brito, ao destacar que a população deve escolher bem os seus representantes, acompanhar os mandatos e antes disso conhecer as propostas.

Neidiana Oliveira