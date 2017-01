Seinf firma parcerias com a Receita Federal e Defensoria Pública

A Seinf (Secretaria Estadual de Infraestrutura) firmou na última segunda-feira, dia 2, uma parceria com a Receita Federal em Roraima, que vai proporcionar a reforma e adequação dos postos fiscais do órgão nos municípios de Bonfim e Pacaraima.

Pelo acordo, a Seinf será responsável pela elaboração do projeto básico arquitetônico e de engenharia e a Receita Federal entra com os recursos financeiros para a execução da reforma das unidades, já que os prédios são de propriedade do Governo do Estado, mas são utilizados pelo órgão federal.

“A reforma vai atender a parte já existente e será feita uma ampliação para contemplar a parte de controle e fiscalização, para que seja feito um melhor acompanhamento da entrada e saída de produtos do Estado. Isso vai resultar tanto para a Receita Federal quanto para a Sefaz [Secretaria Estadual de Fazenda] uma maior arrecadação”, explicou o secretário de Infraestrutura, Gregório Almeida.

O secretário informou ainda que deverá ser contemplado no projeto um espaço destinado à Polícia Militar, que dá apoio à Receita no reforço às barreiras, no controle de pessoas e veículos, indispensável ao combate aos crimes de tráfico de pessoas, contrabando/descaminho, tráfico de armas e, sobretudo, tráfico de drogas.

Outra parceria

No dia 29 de dezembro, A Seinf também firmou uma parceria de cooperação técnica com a Defensoria Pública do Estado, que estabelece a realização e a execução de projetos de arquitetura e engenharia pra atender às necessidades do órgão. Em contrapartida, a Seinf será beneficiada com transferência de tecnologia na parte de informática.

“A Seinf tem expertise na parte de elaboração de projetos, em licitação e fiscalização da obra. Ao mesmo tempo, temos carência na parte de informática e precisamos nos modernizar, implantar sistemas e melhorar nossa parte de rede lógica e, como a Defensoria está mais bem estruturada com relação a isso, vai nos dar esse apoio. Isso vai gerar uma economia significativa para os dois órgãos”, esclareceu Gregório.