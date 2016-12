Segurança máxima: governadora Suely Campos anuncia construção de presídio em Roraima

A governadora Suely Campos anunciou, na manhã desta quarta-feira, dia 28, no Palácio Senador Hélio Campos, a liberação de R$ 46 milhões pelo Ministério da Justiça, sendo R$ 31.900.000para a construção de um presídio de segurança máxima em Roraima e R$ 14 milhões para o aparelhamento do sistema prisional. A previsão é que as obras iniciem ainda em janeiro de 2017.

“Com esse presídio, vamos abrir 393 vagas para atender ao regime fechado. Além disso, estamos retomando as obras do anexo da Cadeia Pública de Boa Vista e do presídio de Rorainópolis, abrindo mais de 700 vagas em todo o Estado. Além disso, recebemos recursos para o aparelhamento, incluindo bloqueadores de celular que serão instalados na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo”, acrescentou.

De acordo com o secretário de Justiça e Cidadania, Uziel Castro, o recurso foi creditado na conta do Governo do Estado ainda hoje, 28, pelo Ministério da Justiça. Conforme ele, nesse repasse também serão adquiridos viaturas, armamentos, munições, aparelhos de raio-x, body scan e entre outros materiais.

“Há que se ressaltar o empenho da governadora Suely Campos, que conseguiu, através de sua gestão, de visitas a Brasília, além desses R$ 31 milhões que estavam previstos, mais R$ 14 milhões para a aquisição de 36 viaturas, 380 armamentos e munições, que não estavam no projeto inicial”, destacou Uziel.

O novo presídio será construído em um terreno atrás da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo e terá capacidade para 393 vagas, para detentos com pena em regime fechado. O projeto, feito por uma empresa do Rio Grande do Sul, que já construiu 95 presídios no Brasil, tem tecnologia moderna com o que há de melhor no mercado mundial em segurança.

“Esse presídio é de segurança máxima, de tecnologia alemã. A previsão é que as obras comecem no início do ano. A construção está prevista para ser concluída em oito meses”, concluiu Uziel.