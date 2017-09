Segunda fase do Exame de Ordem Unificado ocorre neste domingo

A segunda fase do XXIII Exame de Ordem Unificado ocorre neste domingo, 17 de setembro, no prédio da Faculdade Catedral. Em Boa Vista, farão a prova 121 candidatos bacharéis em Direito, que conseguiram aprovação na primeira fase do exame.

A prova prático-profissional inicia-se às 12h, horário local, e tem duração de cinco horas. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a responsável pela aplicação das provas do Exame, promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em todo o país.

Os candidatos devem apresentar documento com foto. Só será permitido o uso de caneta azul ou preta.

Gabarito

Os padrões de respostas preliminares da prova prático- profissional serão divulgados até as 22h do dia 17de setembro de 2017, observado o horário oficial de Brasília/DF, e o resultado preliminar da prova prático- profissional será divulgado na data provável de 10 de outubro de 2017.

O Exame

A aprovação no Exame de Ordem é requisito necessário para a inscrição como advogado nos quadros da OAB. Estarão participando do Exame pessoas com bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Além dos estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.

Alexsandra Sampaio