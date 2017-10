Secult publica edital para selecionar projetos culturais

O edital de Lei Estadual de incentivo à cultura foi publicado no Doe (Diário Oficial do Estado) do dia 24 de outubro. O período de inscrições começa a contar a partir da publicação e segue até o dia 20 de dezembro.

Com isso, o Governo de Roraima, por meio da Secult (Secretaria Estadual de Cultura), pretende investir R$ 2.379.580,20 distribuídos nas seguintes áreas: projetos relativos aos produtos culturais, para onde serão destinados 40% do total de recursos; projetos relativos à promoção de eventos culturais, com 30%; e projetos que envolvam reforma de edificação e/ou construção de edificação, aquisição de acervo e equipamentos e manutenção de entidade artístico-cultural sem fins lucrativos, com os demais 30% do total de recursos.

Este ano as inscrições dos projetos serão pela internet. As propostas deverão ser elaboradas, exclusivamente, por meio do Sistema SAPLIC WEB que está disponível no site da Secult (www.secult.rr.gov.br/saplic). Todos os documentos solicitados no edital deverão ser anexados no sistema no ato da proposição do projeto e enviados na versão em PDF.

Após a entrega, os documentos serão enviados ao Conselho de Cultura para ser emitido o mérito cultural do Projeto, para em seguida, ser enviado ao GETAP (Grupo Técnico para Avaliação de Projetos). Segundo o presidente do Grupo, Antonio Bentes, com as inscrições feitas pela internet, os trabalhos de processo e envio dos projetos para análise serão mais rápidos.

“Para este edital podem ser apresentados até dois projetos culturais por empreendedor e que se enquadrem nos seguintes segmentos: teatro, dança, circo e ópera; audiovisual, cinema e fotografia; design, artes plásticas, artes gráficas e filatelia; música; literatura; folclore e artesanato; pesquisa e documentação; preservação e restauração do patrimônio histórico e cultural; bibliotecas, arquivos, museus e centros culturais; bolsas de estudo de caráter cultural ou artístico; seminários e cursos de caráter cultural ou artístico destinados à formação, à especialização e ao aperfeiçoamento de pessoal na área da cultura, ministrados por estabe lecimentos de ensino sem fins lucrativos”, detalhou Bentes.

Charlene Ferreira