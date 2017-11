Secult lança edital de fomento à Literatura

Estão abertas até o dia 21 de dezembro, as inscrições para o edital de Incentivo e Fomento à Literatura, lançado pelo Governo do Estado, por meio da Secut (Secretaria Estadual de Cultura). Serão contempladas cinco propostas no valor de R$ 20 mil cada uma, totalizando R$ 100 mil em premiações.

O edital tem a finalidade de selecionar projetos culturais do segmento da literatura, a fim de disseminar o conhecimento e cultura do Estado de Roraima, por meio da publicação de obras literárias inéditas focadas na prosa e poesia.

Cada autor poderá concorrer com apenas uma obra, individual ou coletivamente, sendo vedada a participação do mesmo autor em propostas diferentes. Podem participar pessoas físicas, dentre eles autores e detentores de direitos autorais.

A secretária de Cultura, Selma Mulinari, destacou a importância do incentivo a publicação de obras literárias. “A nossa ideia é que novos escritores que ainda não tiveram a oportunidade de publicar as obras, possam fazer isso por meio do edital”, disse, ao ressaltar que dessa vez o foco está na prosa e na poesia. “Entendemos que essa é uma vertente que precisa ser cada vez mais fomentada no Estado”, explicou.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas no Departamento de Promoção Cultural da Secult, que fica no Palácio da Cultura Nenê Macaggi, na Praça do Centro Cívico, Centro, de 8h ao meio dia e das 13h30 às 17h30. A ficha de inscrição está disponível no site www.secult.rr.gov.br, ou no próprio Departamento.

Dina Vieira