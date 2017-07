Secult abre edital para seleção de projetos artísticos

Visando fomentar ainda mais a cultura em Roraima, o Governo do Estado por meio da Secult (Secretaria Estadual de Cultura) abriu edital para seleção de projetos artísticos para a ocupação da Galeria de Artes Luíz Canará, localizada no Parque Anauá. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado do dia 28 de julho e ficará aberto por um período de 30 dias.

Serão selecionados quatro projetos para exposições de artes visuais, que podem ser cerâmica, pintura, desenho, escultura, gravura e designer. Cada exposição ficará disponível por dois meses na galeria. A primeira será realizada em de outubro e novembro deste ano.

Os projetos selecionados receberão o repasse no valor de R$ 15 mil cada, que deverá ser usado para custear a montagem da exposição, como a elaboração de catálogo, convite, moldura, folder, cartaz, coquetel e mídia.

De acordo com a secretária de cultura, Selma Mulinari, o edital faz parte do acordo feito com os artistas locais durante o #dialogaculturarr. “Assumimos o compromisso com a classe artística do Estado de fomentar os segmentos da cultura, e de realizar as seleções por meio de editais, que dão mais transparência ao processo de seleção”, explicou.

A Galeria de Artes Luíz Canará passou por uma revitalização em 2016. Ainda segundo Selma Mulinari, a ideia é fazer com que o espaço e os artistas roraimenses sejam valorizados. “Com a reabertura da galeria vamos valorizar o trabalho dos artistas locais, incentivá-los por meio do repasse, e acima de tudo abrir um espaço muito bonito para a sociedade”, destacou.

Os interessados podem acessar o edital no DOE, no link http://imprensaoficial.hospedagemdesites.ws/diarios/doe-20170728.pdf, ou por meio do site www.secult.rr.gov.br, e no Departamento de Promoção Cultural, localizado no Palácio da Cultura Nenê Macaggi.

Dina Vieira