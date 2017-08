Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas completa 100 dias

A Lei Municipal nº 1.756 de 20 de dezembro de 2016, assegurou a criação da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas (SMAI). A sede está localizada na Avenida Ville Roy, nº 6793, Centro. A pasta completou 100 dias recentemente e com muitos projetos sendo estruturados para atender pequenos, médios e grandes produtores, desenvolvendo o setor agropecuário no município de Boa Vista.

Projetos como o Mercado do Agricultor, Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M), fomento da agricultura familiar nos Projetos de Assentamento, Comunidades Indígenas e áreas urbanas e periurbanas da capital, além do cadastramento dos produtores já estão sendo executados pela SMAI.

Para o Secretário municipal de agricultura e assuntos indígenas Marlon Cristiano Buss, a SMAI está seguindo o caminho certo. “Foi um desejo da Prefeita Teresa Surita a criação da pasta e estamos nos empenhando e trabalhando em projetos pilotos para fomentar o agronegócio no município de forma eficiente e com a tecnologia necessária”, destacou.

Conheça um pouco do trabalho da Secretaria Municipal de Agricultura e Assuntos Indígenas nestes 100 dias.

Plantio nos Projetos de Assentamento

Os produtores contam com a assistência técnica da SMAI no que diz respeito a orientações sobre a mecanização, preparo e fertilização do solo para receber o plantio e o acompanhamento periódico para a colheita. A secretaria também disponibiliza, caso necessário o maquinário para realizar os trabalhos. A previsão para 2017 é o plantio de aproximadamente 2500 hectares em área coletiva, com alta tecnologia já aplicada.

Plantio nas Comunidades Indígenas

São dezesseis comunidades indígenas atendidas pela SMAI, com a mecanização das áreas e o auxílio no plantio, acompanhamento periódico para a colheita e a disponibilização de maquinário. Em 2017 já foram mecanizados 44 hectares de área plantável e a expectativa é de colher as culturas de feijão, milho e macaxeira.

Cadastramento dos Produtores Urbanos e Periurbanos

A Secretaria Municipal de Tecnologia e Inclusão Digital – SMTI, está desenvolvendo um software que funcionará como aplicativo de telefone móvel e será um banco de dados com todos os registros dos produtores, independente dos serviços que foram utilizados no âmbito municipal. As informações estarão todas sincronizadas no programa, o que facilitará o trabalho da pasta que fará também o acompanhamento da qualidade e quantidade dos itens que cada produtor cadastrado colocará no mercado. Esses dados estarão no banco de informações do Mercado do Agricultor.

Convênios com Instituições de Ensino

A SMAI também está firmando convênios com Instituições de Ensino como Universidade Federal de Roraima – UFRR, Estácio da Amazônia, Faculdade Roraimense de Ensino Superior – Fares e Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, para estágio supervisionado destinados os alunos dessas instituições e o oferecimento de cursos para os colaboradores de campo da secretaria e posteriormente aos produtores rurais. A ideia é atender em média 50 pessoas.

Serviço de Inspeção Municipal (S.I.M)

O S.I.M está sendo regulamentado para ser implantado no município de Boa Vista. Será responsável pela inspeção higiênico-sanitária na produção de itens de origem animal. Este serviço ficará vinculado à SMAI. Uma comitiva formada pelo Secretário adjunto Guilherme Adjuto, além de especialistas, advogados e veterinários da SMAI farão uma visita ao município de Uberaba, em Minas Gerais, referência no modelo de inspeção sanitária no Brasil.

Selo de Origem e Qualidade (SOQ)

Será atribuído aos produtos que estiverem de acordo com a legislação e as boas práticas de campo. Para obter o SOQ, o produtor deverá requerê-lo junto à SMAI. O Selo será destinado apenas para os itens produzidos no município de Boa Vista.

Mercado do Agricultor

A Secretaria Municipal de Obras é responsável pelo projeto de revitalização do Mercado Municipal que deverá se chamar Mercado do Agricultor. É um espaço com 80 boxes e duas câmaras frigoríficas que abrigará a produção das Comunidades Indígenas, Projetos de Assentamento, dos produtores das áreas urbanas e periurbanas na capital. A previsão de inauguração é para 2018. Somente os produtores cadastrados no S.I.M e que possuam o SOQ poderão comercializar seus produtos no Mercado do Agricultor.