Secretária Especial de Direitos Humanos vai acompanhar os desdobramentos do massacre nas penitenciárias

A Secretária Especial de Direitos Humanos, Flávia Piovesan, chega a Boa Vista nesta quinta-feira, 9. O objetivo da missão ao estado de Roraima é estreitar o contato da estrutura de direitos humanos do Governo Federal com as autoridades locais e famílias das vítimas dos massacres nas unidades de privação de liberdade, como a Penitenciária Agrícola de Monte Cristo. A Secretária pretende estimular e promover soluções para o cumprimento das obrigações do poder público, tanto na custódia de presos quanto nas iniciativas de combate à tortura.

Durante a quinta-feira, a Secretária tem reuniões de trabalho agendadas com representantes do sistema de justiça para discutir a situação dos direitos humanos das pessoas em privação de liberdade, do governo do estado, para repercutir as tratativas de acompanhamento, e das famílias das vítimas da rebelião, para escuta e acolhimento. Entidades da sociedade civil também têm reunião agendada com a secretária Flávia Piovesan, para tratar das articulações de acompanhamento desta pauta.

Além da Secretária, participam da missão as representantes da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e do Conselho Nacional de Direitos Humanos. No estado de Roraima, autoridades da Defensoria Pública do Estado (DPE-RR) e da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania recebem a comitiva.

Serviço:

Flávia Piovesan, Secretária Especial de Direitos Humanos, em Roraima.

Data: 09 de fevereiro de 2017

Compromissos:

9h – Secretaria de Estado do Trabalho e Bem Estar Social.

14h – Defensoria Pública Estadual de Roraima.

Celton Ramos