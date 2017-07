Secretaria de Saúde inicia projeto de implantação 5S nas unidades básicas

Na tarde desta terça-feira, 25, a Secretaria Municipal de Saúde deu início ao projeto 5S que será implementado em 11 das 31 unidades básicas de saúde de Boa Vista. O lançamento do projeto ocorreu na sala do Conselho Municipal de Saúde, com a presença dos diretores de unidades, coordenadoras do projeto e secretários.

A metodologia 5S foi criada no Japão e tem como base as cinco palavras japonesas Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke, que traduzidas para o português representam os sensos de utilização, organização, limpeza, saúde e autodisciplina. O 5S ajuda a criar um ambiente de cultura à disciplina e melhoria da qualidade de vida pessoal e profissional.

Para o secretário adjunto de saúde, Cássio Gomes, a nova ferramenta vai ajudar na organização dos processos na rede municipal de saúde. “Precisamos estar sempre organizados, em quaisquer áreas de nossas vidas, no trabalho principalmente. Essa ferramenta vai resultar na qualidade e bom atendimento à nossa população”, destacou.

A implantação da metodologia 5S é uma iniciativa do Programa Servidor de Valor, explica a superintendente de gestão do trabalho e educação em saúde, Luciene Oliveira. “É uma metodologia de organização do processo de trabalho. Hoje estamos sensibilizando os diretores e explicando a forma de trabalho, cronograma de ações e outros. A ideia é ajudá-los a otimizar o trabalho e melhorar ainda mais a produtividade de cada unidade”, afirma.

Nesta primeira fase, os diretores das 11 unidades passarão por capacitações com os cursos online, realizados com a parceria do Sebrae: “D-Olho na Qualidade” e “MEG – Modelo de Excelência da Gestão”. Após os cursos haverá palestra nas unidades e a última fase do projeto será o dia de SOL, de limpeza e organização em cada uma das unidades. A previsão de implementação completa do projeto é até 30 de novembro.

As unidades selecionadas para a implementação inicial foram as do Alvorada, Dr. Dimitri Grandez; Aygara Motta, no Cidade Satélite; Olenka Macellaro, no Caimbé; Centenário; 31 de março, Cidadão, André Gurjão; Délio Tupinambá, Nova Cidade; Jardim Floresta; Asa Branca e São Vicente.

Jamile Carvalho