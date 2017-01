Secretaria de Saúde adquire novos aparelhos de raio-X

Para atender a demanda expressiva do exame de raio-x, a Sesau (Secretaria Estadual de Saúde) adquiriu novos aparelhos para atender unidades do interior do Estado. Foram investidos R$ 1,7 milhão na compra de aparelhos e insumos. Em 2016 foram realizados 493 mil exames de raio-x, sendo 262 mil de urgência e emergência e 231 mil ambulatoriais.

Os municípios contemplados com os equipamentos foram: São Luiz, Caroebe e Uiramutã. “Nos próximos meses os municípios de Amajari, Iracema, São João da Baliza, além da Vila Santa Maria do Boiaçú e, possivelmente o Cantá, serão atendidos com os aparelhos”, frisou Helenira Macedo, coordenadora de Urgência e Emergência da Sesau.

A atual gestão recebeu os equipamentos sucateados e os que funcionavam estavam obsoletos. “Foi preciso abrir uma licitação para a compra de EPIs [Equipamentos de Proteção Individuais], químicos e filmes, além de novos equipamentos.”, afirmou.

Com a aquisição, o tempo de espera para realização do exame será reduzido. A Unidade Mista de Saúde Cláudio Pereira da Silva, Uiramutã, por exemplo, não dispunha do exame. Os pacientes eram encaminhados em uma ambulância até o HGR (Hospital Geral de Roraima). “Uma viagem de 320 quilômetros, com duração de cinco a seis horas. Para agilizar o atendimento, em muitos casos esta remoção chegava a ser feita por aeronave, gerando altos custos”, complementou Helenira.

Para seguir com o avanço, os aparelhos de raio-x dos municípios de Pacaraima, Bonfim e Normandia serão substituídos. Além disso, a ideia é que todo o Estado utilize a impressão digital, tecnologia que traz inúmeros benefícios.

“A principal vantagem é a eliminação dos químicos pesados que antes eram empregados para a impressão, evitando a contaminação do meio ambiente. O novo sistema permite a obtenção de imagens de melhor qualidade, o que proporciona maior sensibilidade na detecção de doenças”, destacou.

Caracaraí e Alto Alegre também receberão aparelhos novos após a reforma nas unidades. Além disso, as unidades receberão reformas nas salas de raio-X. “Desde que assumimos a gestão, foram contratados mais 28 técnicos de radiologia sendo 26 para a capital e dois para Rorainópolis para melhor atender à população”, finalizou.